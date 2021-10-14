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14.10
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Среди вакцинированных россиян разыграли денежные призы

11:05:5410/14/2021
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505 граждан, сделавших прививки от коронавируса, получили по 100 тысяч рублей.

Розыгрыш денежных призов прошел в Москве

Генератор случайных чисел выбрал более 500 граждан страны, которые стали обладателями ста тысяч рублей. Проведение второго розыгрыша призов среди вакцинированных было в Москве 14 октября.

- Этим действием мы бы хотели выразить благодарность тем, кто сделал правильный выбор в пользу своего здоровья. Вакцинация — единственный способ профилактики новой коронавирусной инфекции, - отметила Ольга Драпкина, главный внештатный терапевт Минздрава РФ.

Ранее, 14 сентября, был проведен первый розыгрыш денежных призов, тогда их получили 495 жителей страны, привившихся российским препаратом.

Проверить номер сертификата можно на сайте «Бонус за здоровье». Теперь обладателями денег стала тысяча россиян.

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лотереявакцинированныеденежные призы
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