Пермского стрелка арестовали прямо в больнице: Бекмансурова привезли на инвалидной коляске

В Перомской краевой больнице 14 октября прошло судебное заседание. Судья выехал для того, чтобы избрать меру пресечения пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову. Он после ранения при задержании и ампутации стопы лежит в больнице. В зал, где суд провел выездное заседание, его привезли на инвалидной коляске. По информации 59.RU, стрелок отвечал на вопросы суда очень тихо, практически шепотом.
Как стало известно, что он полностью признал свою вину. Суд решил арестовать его по ходатайству Следственного комитета. Теперь его отправят в СИЗО - сначала на 2 месяца.
Тимур Бекмансуров утром 20 сентября устроил кровавую бойню в Пермском государственном университете, сообщал "Курьер.Среда". В ходе стрельбы пострадали более 40 человек, 6 погибли. Тяжелых пациентов перевезли для лечения в Москву.
После того, как Бекмансуров пришел в себя, он заявил, что ничего не помнит, спрашивал о родителях. А они так и не навестили его в больнице.