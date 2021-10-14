Погибшая в ДТП с машиной с Ксенией Собчак в Сочи Екатерина Тарасова встречалась ранее с телеведущей

После аварии в Сочи, погибшая в одной из машин 35-летняя Екатерина Тарасова, ранее встречалась с Ксенией Собчак. Оказалось, что она выкладывала пост в "ВКонтакте", где делилась впечатлениями от встречи с телеведущей. Данное событие относится к 2012 году.
- Сегодня попала на встречу с Ксенией Собчак! Ну она ничего так, — сообщила Тарасова.
В посте не указано, при каких обстоятельствах происходило ее общение с Собчак. Екатерина Тарасова в день своей трагической смерти была в Сочи в командировке. Она работала велнес-тренером и коучем по медитации.
Как сообщал "Курьер.Среда", вечером 9 октября на трассе Сочи — Красная Поляна произошло смертельно ДТП. В одной из машин-участниц аварии находилась известная телеведущая Ксения Собчак. В другом автомобиле, который лоб в лоб протаранил водитель Mersedes, вылетевший на огромной скорости на полосу встречного движения, находилась Екатерина Тарасова, которая от полученных ран погибла на месте. Еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ксения Собчак рассказала, что пострадала в ДТП - получила сотрясение мозга и несколько ушибов. При этом сразу же после ДТП она покинула место происшествия и отправилась аэропорт. К тому же Ксения не стала предъявлять претензию водителю, который ее вез.
Напомним, что 13 октября Собчак допросили столичные полицейские как свидетеля по просьбе сочинских коллег.