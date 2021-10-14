В Таиланд, Египет и еще 7 стран возобновятся авиапетелеты из России с 9 ноября

В оперативном штабе по противодействию ввозу и распространению COVID-19 было проведено заседание, которое возглавляла Татьяна Голикова.
По итогам дискуссий и обсуждения были принято несколько решений о снятии ограничений на перелеты с некоторыми странами.
с 9 ноября 2021 года более не будут действовать ограничения на авиасообщение со странами: Австрия, Швейцария, Финляндия и Объединённые Арабские Эмираты. Также решено снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Египта – города Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Также решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами:
Багамы, Иран, Нидерланды , Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (Пхукет, Бангкок).
Принято решение с 9 ноября 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в государства:
Албания, Болгария, Венесуэла, Венгрия, Германия, Греция, Испания ,Италия (Рим, Милан, Верона, Римини)Мальдивы, Мальта, Македония, Франция (Париж, Ницца, Лион), сообщается в пресс-службе правительства РФ 14 октября.