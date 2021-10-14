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Новое заявление о выплате на детей от 3 до 7 лет сделал Мишустин: Дали еще 28 млрд рублей

11:51:5410/14/2021
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Ежемесячное пособие положено малообеспеченным российским семьям с детьми.

Мишустин
Кабмин выделит еще 28 млрд рублей на выплаты для детей от 3 до 7 лет, заявил Мишустин. Фото: Правительство РФ

Еще свыше 28 млрд рублей выделит правительство России на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте  от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин 14 октября на заседании кабмина.

"Их у нас по всем регионам свыше двух с половиной миллионов. С начала года на эти цели мы уже направили регионам более 270 миллиардов рублей из федерального бюджета", - отметил глава правительства.

Ежемесячное пособие, как сообщал "Курьер.Среда", положено малообеспеченным российским семьям. Сумма выплаты разная и может варьироваться в зависимости от семейного дохода - 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.

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семьябюджетпособиевыплаты для детей от 3 до 7 летМихаил Мишустин
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