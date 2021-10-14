Новое заявление о выплате на детей от 3 до 7 лет сделал Мишустин: Дали еще 28 млрд рублей

Еще свыше 28 млрд рублей выделит правительство России на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин 14 октября на заседании кабмина.
"Их у нас по всем регионам свыше двух с половиной миллионов. С начала года на эти цели мы уже направили регионам более 270 миллиардов рублей из федерального бюджета", - отметил глава правительства.
Ежемесячное пособие, как сообщал "Курьер.Среда", положено малообеспеченным российским семьям. Сумма выплаты разная и может варьироваться в зависимости от семейного дохода - 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.