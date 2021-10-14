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Кремль назвал черту, за которой введут локдаун в России из-за коронавируса

12:56:0410/14/2021
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Как пояснил Песков, пока в регионах больницы не начнут захлебываться от наплыва пациентов, в стране не будут вводит более жесткие ограничения.

Введение локдауна реально, но для этого должны быть переполнены все больницы. Фото: Pixabay

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что пока в стране не будет вводиться более жесткая политика по ограничениям передвижения граждан. На вопрос о том, где черта, за которой может последовать локдаун, он ответил, что четкого показателя нет.

- Речь не в черте, вряд ли она может быть. За истекшие почти два года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, сейчас больше технологий и протоколов лечения и инфраструктурных возможностей. Пока в определенных регионах инфраструктура не захлебывается, справляется, так оно и будет продолжаться, – сказал он, отвечая на вопрос.

Как пояснил Песков, в стране необходимо проводить разъяснительную работу с населением, чтобы граждане сами шли вакцинироваться. Также он отметил, что в регионах, где ситуация становится более напряженной, вводят ограничения на местном уровне.

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ограничениялокдаунновые мерыДмитрий Песков
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