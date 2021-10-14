Кремль назвал черту, за которой введут локдаун в России из-за коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что пока в стране не будет вводиться более жесткая политика по ограничениям передвижения граждан. На вопрос о том, где черта, за которой может последовать локдаун, он ответил, что четкого показателя нет.
- Речь не в черте, вряд ли она может быть. За истекшие почти два года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, сейчас больше технологий и протоколов лечения и инфраструктурных возможностей. Пока в определенных регионах инфраструктура не захлебывается, справляется, так оно и будет продолжаться, – сказал он, отвечая на вопрос.
Как пояснил Песков, в стране необходимо проводить разъяснительную работу с населением, чтобы граждане сами шли вакцинироваться. Также он отметил, что в регионах, где ситуация становится более напряженной, вводят ограничения на местном уровне.