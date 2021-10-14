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Самые проверенные советы для метеозависимых людей: что облегчает пережить магнитные бури и космические штормы

3:00:5410/14/2021
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Многие люди преклонного возраста и метеопаты становятся мишенями для магнитных бурь, которые вызывают ряд неприятных симптомов.

Магнитные бури являются последствием мощной солнечной активности. Фото: Pxfuel.com
Магнитные бури являются последствием мощной солнечной активности. Фото: Pxfuel.com

Магнитные бури являются частым поводом, чтобы остаться дома в плохом состоянии или обратиться к врачу. Особенно сильно страдают метеопаты и люди преклонного возраста. Космический шторм становится последствием огромной солнечной активности, из-за которой и страдают люди. Чтобы упростить свою жизнь, нужно знать, как бороться с магнитными бурями.

Расписание магнитных бурь октябрь 2021:

Большая часть магнитных бурь этого месяца позади. Но стоит быть готовым и к следующим геоударам, которые пройдут 18 и 19 октября. Также небольшая солнечная активность заметна 17, 20 и 21 числа.

Магнитные бури: последствия для человеческого здоровья

Для человеческого здоровья магнитные бури несут губительный эффект. Среди менее опасных симптомов: головная боль, тахикардия, тошнота, повышенное давление, плохой аппетит, нарушение режима сна. К опасным относятся инсульт и инфаркт. Именно поэтому людям из группы риска нужно быть внимательным к своему здоровью и готовыми к магнитным бурям заранее.

Как правильно бороться с магнитными бурями?

Чтобы как можно легче пережить неблагоприятный период, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы он смог посоветовать вам или выписать рецепт на хорошие препараты. Далее следует остаться на период магнитных бурь дома. Лучше всего избегать физического труда, вождения машины и использования экранов. Кроме этого, нужно высыпаться и питаться как можно правильнее. В частности, необходимо вычеркнуть из рациона алкоголь, таурин, кофеин, а также жирную и острую пищу.

Напомним, что сегодня, 14 октября, отмечается более 30 праздников. Узнать обо всех вы сможете в нашем материале.

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советымагнитная буряметеопаты
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