Самые проверенные советы для метеозависимых людей: что облегчает пережить магнитные бури и космические штормы

Магнитные бури являются частым поводом, чтобы остаться дома в плохом состоянии или обратиться к врачу. Особенно сильно страдают метеопаты и люди преклонного возраста. Космический шторм становится последствием огромной солнечной активности, из-за которой и страдают люди. Чтобы упростить свою жизнь, нужно знать, как бороться с магнитными бурями.
Расписание магнитных бурь октябрь 2021:
Большая часть магнитных бурь этого месяца позади. Но стоит быть готовым и к следующим геоударам, которые пройдут 18 и 19 октября. Также небольшая солнечная активность заметна 17, 20 и 21 числа.
Магнитные бури: последствия для человеческого здоровья
Для человеческого здоровья магнитные бури несут губительный эффект. Среди менее опасных симптомов: головная боль, тахикардия, тошнота, повышенное давление, плохой аппетит, нарушение режима сна. К опасным относятся инсульт и инфаркт. Именно поэтому людям из группы риска нужно быть внимательным к своему здоровью и готовыми к магнитным бурям заранее.
Как правильно бороться с магнитными бурями?
Чтобы как можно легче пережить неблагоприятный период, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы он смог посоветовать вам или выписать рецепт на хорошие препараты. Далее следует остаться на период магнитных бурь дома. Лучше всего избегать физического труда, вождения машины и использования экранов. Кроме этого, нужно высыпаться и питаться как можно правильнее. В частности, необходимо вычеркнуть из рациона алкоголь, таурин, кофеин, а также жирную и острую пищу.
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