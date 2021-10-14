Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Российский президент ответил на вопрос о том, будет ли он принимать участие в выборах президента в 2024 году. Он заявил, что пока не принял решение.
- Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято, - сказал глава государства.
После проведения пленарного заседания на форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов от журналистки Хедли Гэмбл (CNBC). Интервью опубликовано на телеканале «Россия-24».
Вопрос о приемнике он традиционно отверг и заявил, что предпочитает на него не отвечать совсем. Разговоры о смене власти, по мнению действующего президента, дестабилизируют обстановку в стране. По мнению Путина в России «ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее».