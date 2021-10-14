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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

1:47:4010/14/2021
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Глава государства отметил, что он традиционно не хочет отвечать на вопрос о приемнике.

Владимир Путин не отвечает на вопросы о преемнике. Фото: kremlin.ru

Российский президент ответил на вопрос о том, будет ли он принимать участие в выборах президента в 2024 году. Он заявил, что пока не принял решение.

- Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято, - сказал глава государства.

После проведения пленарного заседания на форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов от журналистки Хедли Гэмбл (CNBC). Интервью опубликовано на телеканале «Россия-24».

Вопрос о приемнике он традиционно отверг и заявил, что предпочитает на него не отвечать совсем. Разговоры о смене власти, по мнению действующего президента, дестабилизируют обстановку в стране. По мнению Путина в России «ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее».

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выборыинтервьюпрезидентпреемникВладимир Путин
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