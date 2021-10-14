Календарь вакцинации по знакам зодиака в октябре, ноябре и декабре 2021 года по лунному календарю

Многие люди знают, что лунный календарь способен помочь абсолютно в разных вопросах: от бытовых хлопот до проведения мистических ритуалов. При любом раскладе альтернативный календарь подберет наиболее благоприятный день, чтобы результат не смог вас разочаровать. Как оказалось, с помощью лунного календаря можно выбрать лучшую дату для вакцинации.
Наиболее благоприятные дни для прохождения вакцинации в 2021 году
Овен:
Октябрь: 12, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27
Ноябрь: 6, 9, 11, 13, 16, 19
Декабрь: 2, 4, 11, 12, 13, 17, 25, 27
Телец:
Октябрь: 1, 2, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 29, 30
Ноябрь: 5, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 29
Декабрь: 9, 10, 13, 16, 20, 24
Близнецы:
Октябрь: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 31
Ноябрь: 5, 8, 9, 17, 20, 25, 28
Декабрь: 12, 15, 16, 18, 23, 26
Рак:
Октябрь: 3, 4, 5, 7, 18, 19, 26, 27, 31
Ноябрь: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 22
Декабрь: 2, 4, 9, 15, 21, 27
Лев:
Октябрь: 1, 2, 7, 8, 9, 21, 22, 29, 30
Ноябрь: 2, 3, 6, 8, 11, 12, 16, 20
Декабрь: 1, 6, 8, 9, 20, 22, 23, 27
Дева:
Октябрь: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 31
Ноябрь: 3, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20
Декабрь: 9, 10, 13, 16, 18, 20, 25
Весы:
Октябрь: 7, 10, 11, 12, 26, 27
Ноябрь: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 17
Декабрь: 5, 8, 10, 13, 16, 20
Скорпион:
Октябрь: 1, 2, 8, 9, 12, 14, 15, 29, 30
Ноябрь: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20
Декабрь: 6, 12, 13, 14, 18, 20, 22
Стрелец:
Октябрь: 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 31
Ноябрь: 2, 9, 10, 12, 16, 20, 22
Декабрь: 10, 11, 18, 19, 20, 21
Козерог:
Октябрь: 7, 12, 16, 17, 18, 19, 31
Ноябрь: 6, 7, 10, 13, 15, 20, 22
Декабрь: 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26
Водолей:
Октябрь: 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 22
Ноябрь: 2, 5, 9, 10, 15, 16, 20, 22
Декабрь: 1, 2, 5, 9, 11, 25, 26
Рыбы:
Октябрь: 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25
Ноябрь: 9, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30
Декабрь: 1, 2, 17, 20, 26, 27, 28, 29
Напомним, что завтра, 15 октября, Русская православная церковь отметит важную дату — День памяти святой княгини Анны Кашинской. В нашем материале вы сможете увидеть самую сильную молитву княгине.