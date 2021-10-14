В Новосибирске отчим-садист истязал 9-летнего мальчика: Учителя увидели следы побоев на теле ребенка и сообщили в полицию

В Новосибирске у ребенка в школе стали замечать синяки и ссадины. На вопросы педагогов 9-летний мальчик все время пытался уйти от ответа и ссылался на постоянные падения. В школе дела так не оставили и обратились в правоохранительные органы.
- Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту истязания отчимом 9-летнего мальчика в Дзержинском районе города Новосибирска (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), - сообщили в управлении СКР по Новосибирской области 14 октября.
После проведения проверки оказалось, что ребенок из многодетной семьи постоянно подвергается побоям со стороны 44-летнего отчима. За малейшую шалость тот избивал ребенка руками и ногами, отчего мальчик постоянно падал и ударялся о различные предметы.
- В ходе судебно-медицинской экспертизы у ребенка были обнаружены «свежие» ушибы и гематомы, а также множественные рубцы и шрамы, давность образования которых соответствовала пояснениям малолетнего о систематическом применении к нему насилия со стороны отчима, - сообщили в СК.
Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Оказалось, что отчим ребенка уже привлекался ранее за аналогичные преступления в отношении других лиц. Также его судили за незаконный оборот наркотиков.
Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Бердске суд приговорил отчима за то, что он ударил об пол 6-летнего пасынка, который слишком шумно себя вел. Мальчик получил черепно-мозговую травму, а сожитель его матери - 3 года лишения свободы.