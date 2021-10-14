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В Новосибирской области за отказ от вакцинации ввели штрафы до 500 тыс. рублей

1:36:4510/14/2021
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Если сотрудник откажется от вакцинации, то работодатель вправе отстранить его от работы без сохранения заработка или перевести на дистанционную работу в случае медотвода.

В Новосибирске введены штрафы до 500 тысяч рублей за отказ от вакцинации. Фото: Рixabay.com

В Новосибирской области с 12 октября действует постановление главного санитарного врача региона. Документ предусматривает обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг и госслужащих, сообщал "Курьер.Среда". По информации областного минпромторга, за отказ ставить прививку предусмотрен штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей.

Новое постановление главного санитарного врача по Новосибирской области Александра Щербатова вводит обязательную вакцинацию сотрудников предприятий, выполняющих работы и оказывающих услуг населению.прививаться государственных служащих, а также работников сферы услуг — торговли, ЖКХ, общественного транспорта, банков, культуры и других. Первую прививку работники этих сфер должны поставить до 21 ноября, вторую - до 21 декабря. Если сотрудник откажется от вакцинации, то работодатель вправе отстранить его от работы без сохранения заработка или перевести на дистанционную работу в случае медотвода.

-За нарушения требования по обязательной вакцинации предусмотрены штрафные санкции по статье 6.3 КоАП: от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей для юридических лиц, — говорится в сообщении минпромторга региона.

От обязательной вакцинации освобождены лица младше  18 лет, имеющие медотводом или переболевшие коронавирусом в последние полгода.

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