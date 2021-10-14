В Москве прожиточный минимум в 2022 году будет на 7300 рублей выше, чем сейчас в Новосибирской области для трудоспособного населения

В начале 2022 года по всей стране меняется размер прожиточного минимума. В каждом регионе этот показатель отличается.
- Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля, — сказано в постановлении правительства Москвы.
В Новосибирской области размер прожиточного минимума на весь 2021 год составил 12 284 рубля — так постановил губернатор Андрей Травников.
При этом показатели зависят от категории граждан: для трудоспособного населения – 13 054 рублей, пенсионеров – 10 378 рублей, детей – 12 729 рублей.
Пока глава Новосибирской области не анонсировал новый размер прожиточного минимума. Напомним, что на текущий год он был установлен в феврале.
С 2021 года размер прожиточного минимума устанавливается на весь год и зависит от медианной зарплаты населения. Раньше данный показатель менялся ежеквартально и зависел от стоимости потребительской корзины по региону.