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В Москве прожиточный минимум в 2022 году будет на 7300 рублей выше, чем сейчас в Новосибирской области для трудоспособного населения

2:47:0610/14/2021
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С 1 января 2022 года прожиточный минимум в столице составит в среднем 18 714 рублей, для людей трудоспособного возраста - 21 371 рубль.

Прожиточный минимум меняется с нового года. Фото: PxHere

В начале 2022 года по всей стране меняется размер прожиточного минимума. В каждом регионе этот показатель отличается.

- Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля, — сказано в постановлении правительства Москвы.

В Новосибирской области размер прожиточного минимума на весь 2021 год составил 12 284 рубля — так постановил губернатор Андрей Травников.

При этом показатели зависят от категории граждан: для трудоспособного населения – 13 054 рублей, пенсионеров – 10 378 рублей, детей – 12 729 рублей.

Пока глава Новосибирской области не анонсировал новый размер прожиточного минимума. Напомним, что на текущий год он был установлен в феврале.

С 2021 года размер прожиточного минимума устанавливается на весь год и зависит от медианной зарплаты населения. Раньше данный показатель менялся ежеквартально и зависел от стоимости потребительской корзины по региону.

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