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Госдума запретила списывать единовременные соцвыплаты с карт россиян: Закон будет иметь обратную силу

2:28:3110/14/2021
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Законопроект запрещает автоматическое списание выплат, полученных в качестве помощи от государства, со счетов должников.

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Принят в первом чтении законопроект о запрете списания единовременных соцвыплат. Фото: Рixabay.com

Депутаты Госдумы 14 октября приняли в первом чтении законопроект для защиты социальных выплат граждан от списания за долги. об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

После принятия закона банки не смогут списать деньги, выделенные в рамках государственной поддержки, без согласия заемщика «отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет».

Напомним, что законопроект был инициирован по поручению президента  Путина. При этом действовать он будет на деньги, списанный в счет погашения долга с 1 января текущего года.

-Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, — уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект усиливает защиту выплат от списания по исполнительному производству.

-Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении, — отметил председатель ГД.

Как сказано в законопроекте, даже если раньше заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение двух недель со дня списания банком с его счета соцвыплат потребовать их возврат.

-Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов погасить очередную часть долга самостоятельно, — подчеркнул Володин.

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