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"Шок, истерика": В ритуальном убийстве подростка подозревают его отчима и чемпионку России по биатлону

3:34:5410/14/2021
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Он хотел вернуться в семью через пентаграмму на теле 15-летнего пасынка. Но биатлонистка перестаралась и убила мальчика. СК опубликовал видео допроса.

Допрос подозреваемого в ритуальном убийстве 15-летнего подростка. Фото: НТВ

Бывший отчим 15-летнего мальчика подозревается в его оккультном убийстве. Но на опубликованном СК видео допроса 52-летний Владислав Цикунов заявляет, что убивал не он.
По его словам, с подростком расправилась его подруга.

«Мария взяла гаечный ключ и охотничий нож. Я думаю нож, для того, чтобы рисовать. Я говорю "Ты смотри только, не убей". Она пошла, я остался в машине. После прибегает с круглыми глазами: "Я его убила". У меня шок, истерика, пошли смотреть. Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет», — рассказал задержанный.

13 октября в лесу под Рязанью нашли тело 15-летнего мальчика, пропавшего неделю назад. Следователи предположили, что с подростком расправились во время оккультного обряда, сообщал "Курьер.Среда".

По подозрению в причастности к смерти ребенка задержали его бывшего отчима и его подругу — мастера спорта по ачери-биатлону (спортсмены стреляют из лука), 29-летнюю Марию Корнееву. При обысках нашли обувь с кровью, а также руны и изображения валькирий. Сам мужчина заявил, что делал обереги знакомым.

По версии следствия, Цикунов развелся с матерью мальчика, но хотел помириться. Однако она его отвергали. Тогда он решил вернуться в семью через ритуал над ее ребенком. Но Мария якобы «перестаралась», и школьник погиб.

Спортивная карьера у нее была успешной, наладилась и личная жизнь. После свадьбы она прожила с мужем три года. Но недавно Мария развелась, продала квартиру в шикарной новостройке и уехала в Рязань. Мария закончила академию физической культуры и спорта, должна была защищаться и стать тренером, передает МК. Но появился новый друг — 52-летний Владислав Цикунов. Как считают знакомые спортсменки, она боялась его, не исключают, что он запугивал и шантажировал ее.

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