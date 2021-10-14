Коллапс угрожает российскому здравоохранению из-за рекордных заражений коронавирусом, предупредили в ВЭШ

Впервые с начала пандемии 14 октября 2021 года в России выявили более 31 тыс случаев заражения COVID-19 за сутки, сообщал "Курьер.Среда" со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Зарегистрирован максимум летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки – 986. Таких показателей в стране не было с марта 2020 года, когда начался отсчет эпидемии.
"Легкомысленное" отношение к инфекции грозит коллапсом российской системе здравоохранения, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
"Ситуация очень плохая, медицинская сеть и так уже работает с перегрузкой, в отдельных регионах уже сейчас в коридорах и столовых открывают койки. Если наше население не перестанет вести себя так легкомысленно, как ведет, то может просто наступить коллапс системы здравоохранения. Это приведет к повышению смертности не только от коронавируса, но и от других заболеваний, потому что ресурсы ограничены. Сколько бы денег не выделяли, все равно заболеваемость по темпам может превысить прирост ресурсной обеспеченности", – цитирует Попович радио Sputnik.
Спасти ситуацию способна только вакцинация.
"Если бы уровень вакцинации был высокий, даже при высоком уровне заражаемости не было бы необходимости в госпитализации, и смертность была бы существенно ниже. Мы сейчас можем бороться со смертностью и коллапсом в системе здравоохранения единственным способом – вакцинацией. Потому что локдаун ничего не даст: если даже мы сейчас введем ограничения, то при их отмене получим то же самое", – полагает эксперт.