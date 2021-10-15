Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Разгульная пятница в Бердске. Куда сходить отдохнуть вечером этой осенью: кафе, рестораны, кино, активный отдых или наоборот релакс

11:09:2910/15/2021Фото: pixabay.com
0

Бердск позволяет отдохнуть как с друзьями, семьей, второй половинкой, так и одному.

Инфраструктура в части заведений позволяет отдохнуть как с друзьями, семьей, второй половинкой, так и одному

В Сибири наступила середина осени – период, когда прогуляться по улице получается редко из-за холодов и дождей. Темнеет рано, а день забирает работа или какие-либо бытовые дела. Такими темпами немудрено заработать апатию, а то и вовсе депрессию. Хорошо, когда есть с кем проводить теплые и уютные вечера дома. Но сидеть под одеялом можно и зимой, а сейчас нужно попытаться взять от жизни все и не грустить по ушедшему лету.

Жителям провинциальных городов в этом плане немного сложнее, чем жителям крупных городов. Но не в случае Бердска. Этот город считается спальным районом третьего по величине города России – Новосибирска, а значит, здесь есть все необходимое для комфортного проживания и времяпровождения. Помимо того, что Бердск окружен красивой сибирской природой, в городе можно отдохнуть не только на свежем воздухе.

Бани Бердские

Бердск, ул. Лунная, 11а, Запись на парение: 8-996-377-67-67

Бани Бердские
________________________________________________________________________________________

Инфраструктура в части заведений позволяет отдохнуть как с друзьями, семьей, второй половинкой, так и одному. Этой осенью в кинотеатрах выходит в прокат множество интересных фильмов. Жанры представлены разнообразные: комедии, фэнтези, фантастика, приключения. Никаких мелодрам или жестких сцен боевиков! Только позитив. Так что запасайтесь попкорном и колой, возьмите друга под бок и вперед. Тем, кому не хватает усидчивости, подойдут центры активного отдыха, где можно высвободить свою энергию.

Например, посетить страйкбол или лазертаг. Такой вид досуга позволяет не только активно двигаться, но и включать логическое мышление, внимательность. Отдохнуть со спортивным уклоном можно в боулинге или на катке. Любителям спокойного релакса подойдут центры паровых коктейлей, где играет приятная музыка и наливают расслабляющие травяные чаи. Или отправиться в сауну с бассейном и возможностью получить SPA-уход от профессиональных косметологов и массажистов.

Ирландский паб "Clever"

г. Бердск, Ленина, 29, т. 263-43-64

Ирландский паб "Clever"
_________________________________________________________

Хорошо отдохнуть можно и за ужином. Заведения общественного питания располагают уютной атмосферой, благодаря которой обычный прием пищи становится целым сеансом фуд-терапии. Смотреть сериал дома, конечно, удобно, но как насчет того, чтобы погрузиться в комфортное кресло в кафе, где нальют чашечку горячего и бодрящего капучино или какао?

Люди со сменным графиком проводить вечера в будний день могут не только в умиротворяющей обстановке. В Бердске есть заведения ночного режима, где, помимо горячительного кофе или глинтвейна, есть и другие напитки. После того как горло согрето и разогрето, не грех и спеть в караоке или пуститься в жаркие танцы.

Провести время с детьми рекомендуем в специализированных детских центрах, где для детей аниматор предоставляет готовую развлекательную программу, пока вы сидите в массажном кресле.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кафе в БердскеОтдых в бердсмкебани и сауны в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Куда любите ходить на выходных?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Реклама

Последние новости

Как справиться с головной болью и мигренью в пики магнитных бурь
11:00:22 10/15/2021
Как справиться с головной болью и мигренью в пики магнитных бурь
В Австралии запах фрукта перепутали с утечкой газа и вызвали спасателей
10:57:47 10/15/2021
В Австралии запах фрукта перепутали с утечкой газа и вызвали спасателей
В Новосибирской области поставлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом
10:43:36 10/15/2021
В Новосибирской области поставлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом
БердскСалоны оптики в Бердске предлагают проверить зрение, выбрать очки, линзы, идут сезонные распродажи
10:29:44 10/15/2021
Салоны оптики в Бердске предлагают проверить зрение, выбрать очки, линзы, идут сезонные распродажи
БердскВ Бердске 2-летняя девочка с коликами в животе и адскими болями в ногах не может попасть на УЗИ в ЦГБ. Мучается четвертую неделю
10:23:20 10/15/2021
В Бердске 2-летняя девочка с коликами в животе и адскими болями в ногах не может попасть на УЗИ в ЦГБ. Мучается четвертую неделю
В Новосибирске бомж изнасиловал девушку рядом с трамвайной остановкой
10:23:01 10/15/2021
В Новосибирске бомж изнасиловал девушку рядом с трамвайной остановкой
БердскТепло в домах в Бердске зависит от окон и дверей: готовимся к суровой зиме в Сибири
10:12:50 10/15/2021
Тепло в домах в Бердске зависит от окон и дверей: готовимся к суровой зиме в Сибири
В Анадыре задержан подросток, угрожавший совершить массовый расстрел в школе
10:05:47 10/15/2021
В Анадыре задержан подросток, угрожавший совершить массовый расстрел в школе
Главный врач больницы в Коммунарке назвал критической ситуацция с ковидом в России
9:51:19 10/15/2021
Главный врач больницы в Коммунарке назвал критической ситуацция с ковидом в России
БердскВ Бердске избранный вице-спикер горсовета Семен Лапицкий рассказал, как он будет работать с братом крупнейшего бизнесмена Владимиром Голубевым
9:38:38 10/15/2021
В Бердске избранный вице-спикер горсовета Семен Лапицкий рассказал, как он будет работать с братом крупнейшего бизнесмена Владимиром Голубевым