Разгульная пятница в Бердске. Куда сходить отдохнуть вечером этой осенью: кафе, рестораны, кино, активный отдых или наоборот релакс

В Сибири наступила середина осени – период, когда прогуляться по улице получается редко из-за холодов и дождей. Темнеет рано, а день забирает работа или какие-либо бытовые дела. Такими темпами немудрено заработать апатию, а то и вовсе депрессию. Хорошо, когда есть с кем проводить теплые и уютные вечера дома. Но сидеть под одеялом можно и зимой, а сейчас нужно попытаться взять от жизни все и не грустить по ушедшему лету.
Жителям провинциальных городов в этом плане немного сложнее, чем жителям крупных городов. Но не в случае Бердска. Этот город считается спальным районом третьего по величине города России – Новосибирска, а значит, здесь есть все необходимое для комфортного проживания и времяпровождения. Помимо того, что Бердск окружен красивой сибирской природой, в городе можно отдохнуть не только на свежем воздухе.
Бердск, ул. Лунная, 11а, Запись на парение: 8-996-377-67-67
Бани Бердские
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Инфраструктура в части заведений позволяет отдохнуть как с друзьями, семьей, второй половинкой, так и одному. Этой осенью в кинотеатрах выходит в прокат множество интересных фильмов. Жанры представлены разнообразные: комедии, фэнтези, фантастика, приключения. Никаких мелодрам или жестких сцен боевиков! Только позитив. Так что запасайтесь попкорном и колой, возьмите друга под бок и вперед. Тем, кому не хватает усидчивости, подойдут центры активного отдыха, где можно высвободить свою энергию.
Например, посетить страйкбол или лазертаг. Такой вид досуга позволяет не только активно двигаться, но и включать логическое мышление, внимательность. Отдохнуть со спортивным уклоном можно в боулинге или на катке. Любителям спокойного релакса подойдут центры паровых коктейлей, где играет приятная музыка и наливают расслабляющие травяные чаи. Или отправиться в сауну с бассейном и возможностью получить SPA-уход от профессиональных косметологов и массажистов.
г. Бердск, Ленина, 29, т. 263-43-64
Ирландский паб "Clever"
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Хорошо отдохнуть можно и за ужином. Заведения общественного питания располагают уютной атмосферой, благодаря которой обычный прием пищи становится целым сеансом фуд-терапии. Смотреть сериал дома, конечно, удобно, но как насчет того, чтобы погрузиться в комфортное кресло в кафе, где нальют чашечку горячего и бодрящего капучино или какао?
Люди со сменным графиком проводить вечера в будний день могут не только в умиротворяющей обстановке. В Бердске есть заведения ночного режима, где, помимо горячительного кофе или глинтвейна, есть и другие напитки. После того как горло согрето и разогрето, не грех и спеть в караоке или пуститься в жаркие танцы.
Провести время с детьми рекомендуем в специализированных детских центрах, где для детей аниматор предоставляет готовую развлекательную программу, пока вы сидите в массажном кресле.