Салоны оптики в Бердске предлагают проверить зрение, выбрать очки, линзы, идут сезонные распродажи

Когда нужно менять очки? По мере необходимости или есть периодичность?Специалисты говорят, что есть периодичность для замены очков. Она составляет один раз в три года. Но при условии, если не произошло с очками механических повреждений или у Вас не изменилось зрение. Проверять зрение офтальмологи советуют взрослым один раз в год, а детям два раза в год. Чтобы определить зрение и узнать соответствует ли оно 100% отображению в Ваших глазах или совсем наоборот - его надо улучшить, профессиональный ответ даст только офтальмолог. Золотое правило при изменении зрения: в самом начале вы посещаете врача, а потом с рецептом - салон оптики. В дальнейшем проверять зрение для пущей достоверности Вы всегда сможете в салоне оптики.
Бердский рынок, ул. Первомайская, 9 павильон 59, т. 8-913-896-05-77
Компания «General Optic»
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Что выбрать: очки или контактные линзыСегодня в оптических салонах огромный выбор контактных линз. Немало людей отдает предпочтение именно этим средствам коррекции зрения. Хорошая альтернатива очкам, если нет противопоказаний. Можно одновременно носить и то, и другое. Например, на работе Вы в очках, а на вечеринке появитесь в линзах. Удобно и комфортно, если вы ведете активный образ жизни. Традиционный срок службы контактных линз составляет от одного до полутора лет. Но есть и однодневные, и недельные, и квартальные линзы.
Что предлагают салоны оптики сегодняБердские салоны оптики сегодня предлагают огромный выбор услуг: диагностика зрения, подбор и выбор оправы, в ассортименте: готовые очки и контактные линзы, а также сопутствующие товары к ним. Медицинские, солнцезащитные очки, очки для чтения и очки при работе с компьютером.
Академгородок, ул. Иванова, 6, т. 336-41-06, 8-953-802-67-07
Глазной центр в Академгородке
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г. Бердск, ул. Ленина, 33, т. 8-913-461-55-59
Салон оптики "Глаз-алмаз"
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