Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Салоны оптики в Бердске предлагают проверить зрение, выбрать очки, линзы, идут сезонные распродажи

10:29:4410/15/2021
0

Если покупателя не устроил ассортимент, бердские салоны оптики предлагают заказать то, что желает клиент. Заказ будет исполнен в считанные дни

Бердские салоны оптики сегодня предлагают огромный выбор услуг: диагностика зрения, подбор и выбор оправы. Фото pixabay.com

Когда нужно менять очки? По мере необходимости или есть периодичность?

Специалисты говорят, что есть периодичность для замены очков. Она составляет один раз в три года. Но при условии, если не произошло с очками механических повреждений или у Вас не изменилось зрение. Проверять зрение офтальмологи советуют взрослым один раз в год, а детям два раза в год. Чтобы определить зрение и узнать соответствует ли оно 100% отображению в Ваших глазах или совсем наоборот - его надо улучшить, профессиональный ответ даст только офтальмолог. Золотое правило при изменении зрения: в самом начале вы посещаете врача, а потом с рецептом - салон оптики. В дальнейшем проверять зрение для пущей достоверности Вы всегда сможете в салоне оптики.

Компания «General Optic»

Бердский рынок, ул. Первомайская, 9 павильон 59, т. 8-913-896-05-77

Компания «General Optic»
_________________________________________________________

Что выбрать: очки или контактные линзы

Сегодня в оптических салонах огромный выбор контактных линз. Немало людей отдает предпочтение именно этим средствам коррекции зрения. Хорошая альтернатива очкам, если нет противопоказаний. Можно одновременно носить и то, и другое. Например, на работе Вы в очках, а на вечеринке появитесь в линзах. Удобно и комфортно, если вы ведете активный образ жизни. Традиционный срок службы контактных линз составляет от одного до полутора лет. Но есть и однодневные, и недельные, и квартальные линзы.

Что предлагают салоны оптики сегодня

Бердские салоны оптики сегодня предлагают огромный выбор услуг: диагностика зрения, подбор и выбор оправы, в ассортименте: готовые очки и контактные линзы, а также сопутствующие товары к ним. Медицинские, солнцезащитные очки, очки для чтения и очки при работе с компьютером.

Глазной центр в Академгодке

Академгородок, ул. Иванова, 6, т. 336-41-06, 8-953-802-67-07

Глазной центр в Академгородке
_________________________________________________________

Салон оптики "Глаз-алмаз"

г. Бердск, ул. Ленина, 33, т. 8-913-461-55-59

Салон оптики "Глаз-алмаз"
_________________________________________________________

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
оптика в Бердскекупить очки в Бердскелинзы в Бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Часто проверяете зрение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСалоны оптики в Бердске предлагают проверить зрение, выбрать очки, линзы, идут сезонные распродажи
10:29:44 10/15/2021
Салоны оптики в Бердске предлагают проверить зрение, выбрать очки, линзы, идут сезонные распродажи
БердскВ Бердске 2-летняя девочка с коликами в животе и адскими болями в ногах не может попасть на УЗИ в ЦГБ. Мучается четвертую неделю
10:23:20 10/15/2021
В Бердске 2-летняя девочка с коликами в животе и адскими болями в ногах не может попасть на УЗИ в ЦГБ. Мучается четвертую неделю
В Новосибирске бомж изнасиловал девушку рядом с трамвайной остановкой
10:23:01 10/15/2021
В Новосибирске бомж изнасиловал девушку рядом с трамвайной остановкой
БердскТепло в домах в Бердске зависит от окон и дверей: готовимся к суровой зиме в Сибири
10:12:50 10/15/2021
Тепло в домах в Бердске зависит от окон и дверей: готовимся к суровой зиме в Сибири
В Анадыре задержан подросток, угрожавший совершить массовый расстрел в школе
10:05:47 10/15/2021
В Анадыре задержан подросток, угрожавший совершить массовый расстрел в школе
Главный врач больницы в Коммунарке назвал критической ситуацция с ковидом в России
9:51:19 10/15/2021
Главный врач больницы в Коммунарке назвал критической ситуацция с ковидом в России
БердскВ Бердске избранный вице-спикер горсовета Семен Лапицкий рассказал, как он будет работать с братом крупнейшего бизнесмена Владимиром Голубевым
9:38:38 10/15/2021
В Бердске избранный вице-спикер горсовета Семен Лапицкий рассказал, как он будет работать с братом крупнейшего бизнесмена Владимиром Голубевым
В Москве произошел крупный взрыв на газовой подстанции
9:36:29 10/15/2021
В Москве произошел крупный взрыв на газовой подстанции
В России установлен новый страшный рекорд по заболеваемости и смертности от коронавируса
9:26:59 10/15/2021
В России установлен новый страшный рекорд по заболеваемости и смертности от коронавируса
Рейтинг полезности продуктов питания от первого до худшего: новая система определения профиля питательных веществ устраняет путаницу
9:26:29 10/15/2021
Рейтинг полезности продуктов питания от первого до худшего: новая система определения профиля питательных веществ устраняет путаницу