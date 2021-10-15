Тепло в домах в Бердске зависит от окон и дверей: готовимся к суровой зиме в Сибири

Окна в доме являются своего рода его «глазами». Хорошо, когда есть возможность сделать эти «глаза» большими и максимально прозрачными, и через которые можно будет смотреть на этот мир под широким углом. Но большинство застройщиков, предоставляющие дома с такой возможностью, не всегда заботятся об утеплении окон таких масштабов. Иногда допускают погрешность в своей работе и специалисты, занимающиеся установкой пластиковых окон во вторичной жилплощади.
Зима в Сибири остается суровой и беспощадной, несмотря на глобальное потепление во всем мире. Болеть простудой или иметь негативные последствия от переохлаждения тоже нравится мало кому. Поэтому выход есть только один – утеплить дом дополнительными атрибутами интерьера, которые сделают пространство уютным и комфортным.
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Конечно, перед наступлением морозов, лучше всего пригласить к себе домой специалистов, которые проведут диагностику состояния эксплуатации окна. То же самое касается входной двери и межкомнатных установок. Проверьте, нет ли сквозняка в комнате, если, например, в другой комнате открыто окно на проветривание. Ведь, зачастую, простудные заболевания возникают в пределах дома тогда, когда человека продувает. Не стоит самостоятельно пытаться починить какую-либо поломку в окнах или дверях при ее наличии, так как без определенных навыков можно лишь усугубить ситуацию и не только подвергнуть жилье опасности, но и попасть на крупный денежный ремонт. Как говорится: «Инициатива наказуема!».
Еще одним способом утепления домашнего жилья являются шторы, тюли, ставни, жалюзи и ламбрекены. Многие дизайнеры могут скептично отнестись к некоторым из этих атрибутов, но в руках настоящего профессионала, они действительно могут создать неповторимую атмосферу уюта и сказочности. Этими способами можно не только закрыть окно от нежелательного света днем или любопытных глаз ночью, но и препятствовать волне холода, которая может исходить от окна зимой.
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Лучше на зиму выбирать плотный материал из натуральных тканей. Но не следует отдавать предпочтение темным или сильно насыщенным оттенкам, поскольку они создадут визуальное ощущение «тяжести» пространства. Да и массивные портьеры уже вышли из моды. Говоря о тюлевых занавесах, то здесь допускаются творческие мотивы. Например, вместо легких тканей использовать полотно мелкой вязки или из ткани «blackout» тонкой граммовки. Ламбрекены могут быть не менее стильно вписанными в дизайн комнаты. Хорошо смотрятся такие атрибуты окна тогда, когда они выполнены из матовой гладкой ткани. А для тех, кто не хочет, чтобы в их доме был дополнительный пылесборник, рекомендуем установить жалюзи с подогревом. Их легко очищать от пыли, и они будут согревать стекло стороны жилой зоны, препятствуя образованию наледи на окнах.
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