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Советы начинающим владельцам домашних животных. Как правильно лечить и ухаживать за питомцем. Груминг и ветклиники в Бердске

6:17:3510/15/2021
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Домашнее животное – полноправный член семьи. И ему, как и всем, нужны забота и внимание, без которых питомец может серьезно заболеть. Узнайте, как своевременно обращаться в специальные учреждения по уходу за домашними животными.

Грумер – это собачий и кошачий парикмахер, который сделает из обычной шерстки настоящую королевскую шерстку. Фото Pixabay.com

Одомашнивание диких животных началось еще в далеких временах, когда по Земле только-только перестали ходить динозавры. Назначение у домашних животных было прокормить человека и охранять жилье. Но цивилизация не стояла на месте и развивалась, а с ней развивался и подход к четвероногим пушистикам. Теперь не нужно ловить крупных грызунов, которые попортят запасы зерна или охранять вход дома от незаконного проникновения посторонних. Хотя даже сегодня некоторые люди, проживающие в частных домах, держат собак крупной породы в качестве защиты.

Сегодня домашние животные являются полноправными членами семьи, требующими к себе внимания и заботы. Большинство владельцев четвероногих любимцев регулярно водят их на осмотр к специалистам, покупают лекарства, витамины и различные принадлежности. Можно сказать, что домашнее животное равноценно по финансовым и временным затратам ребенку. Поэтому те, у кого есть дети – крепитесь, а у кого их нет – используйте отличную возможность попробовать себя в роли матери или отца для пушистика.

Стрижка собак и кошек - грумер Аня

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Грумер Аня
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Зачастую на сегодняшний день домашних питомцев заводят одинокие люди. В остальных случаях просит ребенок или просто хочется какого-то разнообразия. Когда решение принято окончательно, а порода кошки или собаки выбрана, настает момент наступления полнейшей ответственности за того, кого мы приручили. Лучше всего брать домашнего питомца будучи щенком или котенком. Маленький зверек легче поддается лечению при наличии каких-либо заболеваний. И ему можно поставить все необходимые прививки, заведя карту и встав на учет к терапевту. Так хозяин сможет отслеживать в динамике состояние здоровья своего питомца.

Но одних похождений к ветеринару недостаточно. Ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. В большинстве случаев внутреннее состояние питомца зависит от внешнего. Через шерсть у любимца проходит терморегуляция, когтями он удерживается на неустойчивой поверхности, вибрисами чувствует далекие запахи. Поэтому это все следует сохранять в хорошем виде, посещая грумера.

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Грумер – это собачий и кошачий парикмахер, который сделает из обычной шерстки настоящую королевскую шерстку. В руках профессионала животное будет вести себя спокойно и ему не будет больно во время процедур красоты.

Чтобы шерстка росла блестящей и густой, питомца надо кормить специальным кормом. Подбирается он консультантом в данной области. У каждой породы есть свои особенности. Кто-то аллергик, у кого-то непереносимость тех или иных компонентов. Поэтому опираться на опыт тех, кто привык кормить любимца со стола, не рекомендуется, если не хотите проблем у четвероногого друга.

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