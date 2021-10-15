Погода в Бердске 15 октября 2021: солнечная и теплая погода прогнозируется в последний рабочий день

Пятница порадует жителей Бердска теплой и ясной погодой 15 октября. С утра установится солнечная погода, с температурой воздуха -1 градус, к обеду потеплеет до +7 градусов. Ветер подует северо-западный 1 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 766 мм ртутного столба, при относительной влажности воздуха 64%.
15 октября отмечается народный праздник Куприян и Устинья. По народной традиции, Святые спасают от нечисти, злых духов, порчи. Девушки просили святую спасти от злых чар, а парни с этой просьбой обращались к Киприану. Согласно легенде, Киприан, до того, как уверовал во Христа, был жрецом храма Аполлона и имел славу великого колдуна. Другие язычники его чтили и прославляли как главного жреца и мудрейшего слугу их богов. Но, встретив Иустину, он уверовал в Бога и сжег все свои колдовские вещи.
Этот период в народе считался особенно опасным, так как именно на Киприана и Устину велика вероятность встречи с нечистой силой и злыми духами. В народе говорили, что опасаться следует тем, кто не верит в Бога, грешникам и тем, кто часто поминает черта.