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Магнитная буря 15 октября 2021: какие геоудары впереди и как подготовиться метеопатам к следующему космическому шторму?

10:45:1110/14/2021,София Мальцева
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Чтобы пережить этот период с минимальными последствиями, следует за несколько дней перед началом бури, слегка поменять привычный образ жизни.

Солнце сильно влияет на магнитосферу Земли / Фото: Pixabay.com

15 октября не прогнозируется сильных магнитных возмущений. После прошедшей геомагнитной бури, которая накрыла Землю 12 и 13 октября, все еще могут остаться ее последствия. Некоторые метеопаты до сих пор испытывают их на себе. Это было действительно тяжелое время. Многие заметили сильное напряжение внутри и беспричинную головную боль. Впереди ожидается подобное возмущение 18 октября, поэтому стоит заранее быть готовыми.

Во время магнитных бурь, организм испытывает стресс, вызванный увеличением выброса адреналина в кровь. А во время скачков магнитного поля Земли организм человека снижает выработку мелатонина, что уменьшает устойчивость организма к стрессам. Это приводит к изменению артериального давления, сильной головной боли, затруднению дыхания. В крови ощущается недостаток кислорода, что приводит к ряду негативных ощущений: может появиться боль в сердце, потемнение в глазах и головокружение.

Как подготовиться к магнитной буре

Чтобы пережить этот период с минимальными последствиями, следует за несколько дней перед началом бури, слегка поменять привычный образ жизни.

Начните принимать успокаивающие растительные средства, снимающие эмоциональное напряжение. Это может быть пустырник, валериана или травяные сборы.

Уберите из своего рациона продукты, задерживающие жидкость в организме. Это касается соленых огурцов, острых приправ, копченостей. Пейте больше чая или простой воды — они могут уменьшить вязкость крови.

Практикуйте дыхательную гимнастику, которая помогает насытить кровь кислородом.

Проветривайте помещение, в котором вы находитесь, и проводите больше времени на свежем воздухе.

Как пережили бурю наши читатели

- Ужасно. Гул во всём теле, напряжение.
- Слабость, вялость, адинамия, болезненность во всем организме.
- Жар и голова кружится.
- Очень тяжелое нервное состояние,
- Тревога внутри, апатия.
- Головная боль, слабость, тревожность.

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