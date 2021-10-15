Мужчина-Козерог: любовь и особенности личности, согласно астрологии

Козерог - знак зодиака, которым управляет Сатурн , планета границ, кармических уроков и божественного времени; влияние Сатурна означает, что Козерог склонен быть упрямым, серьезным и циничным.
Люди с солнечным знаком Козерога рождаются между 21 декабря и 20 января. Десятый знак Зодиака, Козерог, известен как Коза или Морской Козел, происходящий из созвездия Козерога.
Одновременно знак Земли и знак Кардинал, практика Козерог контролировать в своей жизни, делая себя чувствовать себя в безопасности и безопасной, пишет Your Tango.
Мужчина Козерог: ОбзорПривлекательность мужчины-Козерога заключается не только в его суровой внешности, интеллекте и очаровательно напористой личности; он берет под свой контроль все сферы жизни.
Этот надежный человек часто выглядит слишком серьезным, редко позволяя себе рисковать, чтобы не разрушить свое представление о безопасности. Но эта неспособность сделать это хорошо ему помогает в его карьере; поскольку его мотивируют деньги и успех, он очень успешен и невероятно амбициозен.
Хотя ему нужно время, чтобы стать уязвимым, как только он нашел своего партнера, он полностью предан делу. И если вам посчастливилось прорваться сквозь эту суровую внешность, его верность, а не его слова, свидетельствуют о его преданности.
Мужчина Козерог в любви и отношенияхМужчинам-Козерогам нелегко выражать свои эмоции, особенно при первом знакомстве. Он не только тратит время на то, чтобы открыться, но и находить идеальную пару. Поскольку у него невероятно высокие ожидания, он склонен довольно долго ждать подходящего человека.
Но как только он влюбляется, он полностью посвящает себя и готов провести свою жизнь с этим особенным человеком. Нет ничего, что он не сделал бы для человека, которого любит больше всего, и хотя он редко выражает эмоции чудесным образом, его партнер никогда не усомнится в его преданности; он показывает свою любовь актами служения , предпочитая прямой подход.
Идеальная пара для мужчины-Козерога - это тот, кто соответствует или уважает его трудовую этику, но при этом независим и уверен в своих правах. Вот почему, при совместимости с Козерогом , его лучшие любовные пары - это земной знак Телец и Водный знак Скорпион и Рак.
Телец соответствует его уровню ответственности и трудолюбия; Скорпион дополняет его верность и амбиции; а Рак ценит надежность Козерога.
Мужчина Козерог СексуальностьВ то время как мужчина-Козерог изо всех сил пытается выразить свою глубоко эмоциональную сущность, если он в кого-то влюблен или сильно привязан, это проявляется в спальне. Этот невероятно сексуальный мужчина отдает все силы во время секса, доказывая свою верность и преданность своему партнеру.
Несмотря на его отвращение к проявлениям привязанности, он вполне способен установить интимную связь. И вместо того, чтобы получить быстрый и приятный опыт, он предпочитает наслаждаться моментом. Его идеальный партнер должен соответствовать этим тенденциям, но также быть готовым вдохновлять его творчески, поскольку иногда он может быть слишком практичным, даже в сексуальном плане.
Прежде всего он хочет удовлетворить свою партнершу. И хотя многие думают, что грубая внешность Козерога - его истинная манера поведения, в постели у него есть дикая сторона.
Особенности личности мужчины-КозерогаМужчины-Козероги в определенном смысле парадоксальны. С одной стороны, он амбициозен, верен, практичен и дисциплинирован; с другой - критичный, сомнительный, пессимистичный и требовательный.
Этот целеустремленный знак зодиака не только предан своей работе, но и видит приз. Он высоко ценит свои достижения и упорно трудится, чтобы осуществить свои мечты. Он не только ценит свои обязанности, но и чрезвычайно лоялен и щедр, готов помочь тем, о ком заботится больше всего.
Он надежный друг, член семьи и партнер во всех смыслах этого слова. Его щедрость дополняется его логическим и прагматическим мышлением. Мужчины-Козероги реалисты и не тратят время на бессмысленные фантазии или ситуации типа «а что, если»; они глубоко укоренились в реальности.
К сожалению, другие его черты характера не так хороши . Поскольку он защищает свои эмоции любой ценой, он часто бывает холодным и отстраненным . Он с подозрением относится к другим при первой встрече, и ему требуется довольно много времени, чтобы раскрыться.
А поскольку мужчины-Козероги скрывают свои эмоции, они, как правило, серьезные личности, которые предпочитают интеллектуально стимулирующий разговор, а не что-то поверхностное.
Наряду с его склонностью критиковать других, особенно тех, кто не понимает или не уважает его поведение, он всегда задает вопросы; если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Других также отталкивает меланхоличное и негативное отношение Козерога, которое вызвано планами, которые не складываются так, как задумал Козерог.
Они также не спешат прощать и скорее отомстят незаметно, чем доставят кому-то удовлетворение от движения вперед.
Мужчина Козерог: КарьераКозерог - самый трудолюбивый знак зодиака в астрологии. Его основная цель в профессиональной среде - выполнение своих задач и целей, а также превосходство ожиданий. Так же, как он преданный партнер, то же самое касается его работы, где он не отдыхает, пока не достигнет своих целей.
Не тот, кто обращает на себя внимание, не ждите, что Козерог пожертвует своим мастерством ради поверхностных деталей; они процветают вне поля зрения, вкладывая все свои силы в задачи. Идеальная карьера для Козерога - это власть - работа в сфере финансов, бизнеса, юриспруденции или медицины.
Но как только он поднимается на вершину лестницы, он начинает немного контролировать своих сотрудников и рабочее место.
Мужчина Козерог: семейная жизньКозероги в полной мере любят обеспечивать свою семью, давая им возможность показать свою любовь и преданность другим способом, кроме слов. Они полностью преданы своим близким и ставят свое благополучие превыше всего.
Как родитель, мужчина-Козерог ожидает, что его дети останутся дисциплинированными, усердно трудясь, чтобы обеспечить их безопасность и стабильность. Он серьезный и традиционный, но при этом практический отец, учит своих детей важности правил и порядка. Несмотря на это, он также очень защищает своих детей и семью.
Мужчина Козерог: ДружбаТак же, как со своим партнером и семьей, мужчина-Козерог непоколебим в своей преданности своим ближайшим друзьям. Он не только надежен и заслуживает доверия, но и дает практические советы зрелым и ответственным образом. Он друг, на которого другие могут положиться в трудные времена.
Друзья Козерога ценят его чувство юмора, несмотря на то, что он серьезный парень. Его ближайшие соратники достойны его комедийных наклонностей и ценят его другую сторону.
10 забавных фактов о мужчинах-Козерогах
1. Мужчина-Козерог серьезно относится к себе.Козероги - заслуживающие доверия и надежные люди, а значит, придерживаются высоких стандартов. Неважно, обещают ли они что-то другу или хотят приложить больше усилий в отношениях; если случится что-то неожиданное, они могут навредить себе.
Не принимайте это на свой счет, если он чувствует, что потерпел неудачу; он просто хочет делать все правильно с первого раза.
2. Он любит, когда восхищаются его практичностью.Одна из самых сильных сторон Козерогов - их способность сохранять уравновешенность в большинстве ситуаций, даже когда указанные ситуации могут вызывать стресс. Одно дело - знать, насколько они прагматичны, но если вы потратите время на то, чтобы упомянуть, насколько вы цените чувствительность своего парня-Козерога, это будет иметь большое значение в его книге.
3. Мужчины-Козероги склонны быть ответственными в своих отношениях.Козероги легкомысленные люди, что делает их отличными партнерами. Но что делает их еще лучшим выбором, так это их ответственное отношение. Независимо от того, практичны ли вы, как он, или свободны духом, вы всегда можете рассчитывать на то, что он примет правильные решения. Списывайте это на его аналитическую натуру.
4. Мужчины-Козероги известны своей всезнайкой.Козероги умны , но этот факт может довольно быстро вскружить им голову. Поначалу это может показаться милым, когда парни-Козероги ведут себя так, будто знают все, но это может быстро состариться. Лучшее, что вы можете сделать в таких ситуациях, - это выговориться. Он предпочел бы, чтобы вы были с ними честны, чем притворялись, будто вас что-то не беспокоит.
5. Мужчины-Козероги почти со всем связаны отношениями любви-ненависти.Козероги обладают ярким характером. Одна неделя они что-то любят, а на следующей неделе они не хотят иметь с этим ничего общего ... пока они снова не полюбят. Это может сильно нервировать, если вы пытаетесь узнать его поближе или даже выбрать для него подарок на день рождения. Кто знает, что ему понравится, когда наконец наступит великий день.
6. Семья очень важна для него.Козероги любят сильно, особенно если речь идет о семье. Не удивляйтесь, если он захочет, чтобы вы сразу же познакомились с его родителями; он просто хочет, чтобы вы любили их так же сильно, как и он. Из большой он семьи или из маленькой, он уделит им столько же времени, сколько и вам.
7. Парни-Козероги гордятся своим самообладанием.Мужчина-Козерог знает, когда пора повеселиться, а когда пора наматывать это. Козероги обладают серьезным самоконтролем и вряд ли будут предаваться виноватым удовольствиям, как некоторые другие знаки. Из-за своей ответственности Козероги склонны чрезмерно анализировать все, вместо того, чтобы отпускать вещи, когда они иногда должны.
8. Мужчины-Козероги могут снисходительно относиться к своим обидчивым.Когда все сказано и сделано, Козероги серьезно относятся к разбитому сердцу. Может показаться, что они неплохо справляются с разрывом отношений или ссорой, но это не так. Он не только отключится, когда расстроен, но и начнет говорить то, о чем позже пожалеет. Будьте готовы в какой-то момент иметь дело с некоторыми не очень хорошими словами.
9. Честолюбие - второе имя мужчины-Козерога.Один из самых простых способов описать мужчину-Козерога - это как человека, который всегда тянется к звездам. У них так много амбиций, что трудно угнаться за ними. Лучшее, что вы можете сделать, - это прислушаться к их советам, потому что они знают, о чем говорят.
10. Козерог - один из самых приземленных знаков.В общем, парни-Козероги довольно непринужденные люди. Неважно, встречаются ли они с кем-то столь же спокойным или с кем-то более заботливым - они адаптируются к любой личности. Это делает их одними из самых привлекательных и привлекательных знаков зодиака.
Знаменитые мужчины-КозерогиСтремительные и амбициозные, неудивительно, что эти знаменитые мужчины-Козероги так успешны в своей карьере.
Джон Легенд : 28 декабря 1978 г.
Дензел Вашингтон : 28 декабря 1954 г.
Зейн Малик : 12 января 1993 г.
Орландо Блум : 13 января 1977 г.
Райан Сикрест : 24 декабря 1974 г.
Джейсон Бейтман : 14 января 1969 г.
Кит Харингтон : 26 декабря 1986 г.
Тимоти Шаламе : 27 декабря 1995 г.
Джим Керри : 17 января 1962 г.
Джуд Лоу : 29 декабря 1972 г.
Сет Мейерс : 28 декабря 1973 г.
Леброн Джеймс : 30 декабря 1984 г.
В чем слабость мужчины-Козерога?Хотя у мужчин-Козерогов много замечательных черт, их самая большая слабость - это их неспособность быть уязвимыми и выражать свои эмоции. Эти мужчины склонны сдерживать все свои чувства, пытаясь защитить себя.
Но это может оттолкнуть других, особенно в романтических отношениях. Другая его слабость - это его готовность сделать все возможное, чтобы добиться успеха и достичь своих целей. Он не боится бросать других под автобус или ставить личную выгоду на первое место.
Как узнать, нравитесь ли вы мужчине-Козерогу?Поскольку мужчины-Козероги настолько прямолинейны и бесстрастны, он скорее покажет вам, чем скажет, что ему интересно. Это означает, что он обязательно будет проводить с вами время, станет немного завидовать, если у вас есть другие перспективы, и постепенно ослабит бдительность.
Он также будет выполнять небольшие романтические жесты, изо всех сил стараясь сделать вас счастливыми.
Что хочет мужчина-Козерог в женщине?В длительных отношениях мужчины-Козероги стремятся к независимым, надежным женщинам, которые ценят плоды тяжелого труда. Его идеальная женщина знает, чего хочет от жизни, и сделает все возможное, чтобы ее мечты сбылись.
Совместимый партнер для мужчины-Козерога должен соответствовать или дополнять эти качества; он не станет тратить время ни на что меньшее.
Как ведет себя мужчина-Козерог, когда он влюблен?Поскольку он открыто не обсуждает свои чувства, мужчины-Козероги выражают свои чувства любви к кому-то своими действиями. Вместо того, чтобы осыпать объект своей привязанности большими романтическими жестами, он будет делать для нее вещи, например, придерживать за нее дверь, готовить еду или делать то, что, как он знает, им понравится.
В конце концов, когда он полностью доверяет своему партнеру, он покажет свою скрытую чувствительную сторону.