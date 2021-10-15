Каждая хорошая жена делает для своего мужа эти две суперважные вещи

Эта статья написана для женщин, которые являются хорошими женами, и для мужей, которые любят и ценят их за это. Это также написано для тех, кто борется в своем браке и нуждается в ответах на вопрос, как стать лучшей женой.
Для того, чтобы правильно начать хороший брак (или помочь тому, кто сбился с пути), необходимо наличие определенных элементов.
Когда мы смотрим на эти элементы, мы можем начать смотреть на наш собственный брак и обнаруживать некоторые области, которые нуждаются в помощи.
На самом деле многие из нас женаты на супруге, с которым у нас проблемы, и некоторые из этих проблем возникают из-за того, что мы изначально не выбрали правильного партнера, пишет Your Tango.
Как только мы выясним, какая область отношений не работает, мы можем начать принимать эту часть нашего супруга. Помните, что вы решили жениться на нем такими, какие они есть, поэтому лучше сосредоточиться на положительных, а не на отрицательных сторонах этого человека.
Если вы хотите быть хорошей женой, помните об этих двух вещах:
Не пытайтесь его изменить.
Вы не можете изменить своего мужа. Вы должны принять его таким, какой он есть. Когда вы выходите замуж за мужчину, а затем пытаетесь изменить его, вы не принимаете его таким, какой он есть, и это причиняет ему боль.
Мужчина может (и будет) изменить некоторые вещи в себе, если он захочет, и вы можете направлять его в позитивном направлении, но вы не можете его изменить.
Хорошая жена понимает это и находит способы ободрить своего мужа и позволить ему измениться самостоятельно по мере развития отношений. Если какое-то поведение вас беспокоит, постарайтесь справиться с ним вместе. Но вы не можете изменить основные ценности или убеждения другого человека или то, кем они являются.
Желай его.
Покажите мужу, что вы все еще желаете его.
Это большое место для семейных пар. Не выходите замуж за мужчину, который вам не нравится или с которым у вас нет никакой химии. Это приведет только к катастрофе в спальне! Это не лучший выбор для мужа; это друг!
Вам не обязательно заниматься сексом с кем-то, чтобы знать, есть ли у вас химия и страсть. Если оно есть, вы это почувствуете.
Должна быть искра. Это не обязательно должен быть фейерверк, это должна быть хотя бы искра, что-то зажечь. Страсть в браке может возрасти и сделать отношения еще более крепкими.
Хорошая жена хочет интимных отношений со своим супругом, потому что она понимает, что мужчине нужно заниматься сексом со своей женой для глубокой связи.
Мужчины связываются через секс с женщинами, которых они любят, и хорошая жена знает это. Мужчины, которые не могут регулярно заниматься сексом со своими женами, становятся ожесточенными и злыми по отношению к своей супруге.
Секс должен доставлять удовольствие. Если это не так, поработайте над этим вместе, чтобы сделать его более захватывающим.