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Раскрытие тайны редких видов рака, непосредственно вызванных ВИЧ

6:00:2910/14/2021,при участии Университете Питтсбурга
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Группа ученых обнаружила, почему врачи не наблюдают высоких показателей Т-клеточных лимфом - или рака иммунной системы - у пациентов живущие с ВИЧ.

«Кажется, мы объяснили некоторые из тайн того, почему ВИЧ редко является прямой причиной рака» , - сказал со-ведущий автор Джон Меллорс. Фото: Pixabay
Сюжет: Онкология
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Уже почти десять лет ученым известно, что ВИЧ интегрируется в гены в клетках, которые потенциально могут вызывать рак. И когда это происходит у животных с другими ретровирусами, у этих животных часто развивается рак. Но, к счастью, это не часто случается с людьми, живущими с ВИЧ.

Группа ученых под руководством Школы медицины Университета Питтсбурга и Национального института рака (NCI) объявила сегодня в Science Advances, что они обнаружили, почему врачи не наблюдают высоких показателей Т-клеточных лимфом - или рака иммунной системы - у пациентов живущие с ВИЧ, пишет MedicalXpress.

«Кажется, мы объяснили некоторые из тайн того, почему ВИЧ редко является прямой причиной рака» , - сказал со-ведущий автор Джон Меллорс, доктор медицины, который возглавляет кафедру глобальной ликвидации ВИЧ и СПИДа в Питтском университете. «Наше расследование показало, что для развития лимфомы требуется очень необычная серия событий, включающая изменения как в ВИЧ, так и дополнительные мутации в генах человека, чтобы у кого-то с ВИЧ развилась лимфома. ВИЧ не нужно бояться, что у них неминуемо разовьются лимфомы».

Когда ВИЧ проникает в организм, он ищет Т- клетки и вставляет свою генетическую последовательность, называемую «провирусом», в ДНК клетки. Это эффективно захватывает Т-клетки, которые обычно патрулируют тело в поисках чужеродных патогенов, вместо этого заставляя их производить больше ВИЧ.

Предыдущее исследование , проведенное командами NCI и Pitt, обнаружило, что провирус может внедряться в генетический код Т-клеток в месте, которое побуждает эти инфицированные клетки расти в большие, доброкачественные клоны самих себя, и в некоторых случаях эти клоны могут нести полные , инфекционные провирусы. Такие клоны называются «репликлонами», потому что они несут компетентный к репликации провирус. Необязательно цель вируса - вызвать рост репликлонов; это просто результат того, где провирус внедрился в генетический код Т-клетки.

Эти предыдущие открытия привели к парадоксу: если ВИЧ может интегрироваться в онкогены Т-клеток ( гены, участвующие в нормальном делении клеток, которые при мутации приводят к росту раковых клеток), то не должен ли он также вызывать лимфому?

Чтобы ответить на этот вопрос, команда взяла образцы у 13 ВИЧ-инфицированных пациентов с лимфомой и выбрала трех, у которых был высокий уровень провирусов ВИЧ, что указывает на то, что вирус может быть вовлечен в формирование рака.

Затем они исследовали эти образцы, чтобы узнать, где провирус внедрился в ДНК Т-клеток. Этот кропотливый анализ показал, что когда провирус ВИЧ вставляется в ген под названием STAT3 или STAT3 и другой ген под названием LCK , он может побуждать клетки с этими провирусами активировать пролиферацию клеток. При наличии дополнительных невирусных мутаций в других генах человека это может привести к Т-клеточным лимфомам.

«Это сложный, многоэтапный процесс, требующий редких событий - вставки в гены STAT3 или STAT3 и LCK в нужном месте - чтобы даже начать», - сказал Меллорс, который также является начальником отдела инфекционных заболеваний в UPMC. «Как врач, я уверен, что эти события случаются редко. Хотя мы должны осознавать потенциальную возможность ВИЧ-инфицирования лимфомы, это настолько редкое явление, что пока нет необходимости в повышенной тревожности».

Поскольку люди с ВИЧ живут дольше благодаря достижениям в области лечения и ухода, есть больше лет, в течение которых мутации могут накапливаться в генах хозяина. Меллорс отметил, что в сочетании с эффектами провирусов, уже встроенных в онкогены, частота лимфомы может со временем увеличиваться. Пока этого не наблюдается. Тем не менее, исследовательская группа подчеркнула важность дополнительных исследований для оценки роли, которую лекарства от ВИЧ могут играть в профилактике Т-клеточных лимфом, в сочетании с постоянным наблюдением за Т-клеточными лимфомами у людей с ВИЧ.

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онкологияраквич
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