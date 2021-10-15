Куприян и Устинья: почему 15 октября очень опасный день для пьяниц, поминающих черта, грешник и безбожнико

15 октября отмечается память святых Киприана и Устиньи.
Устинья родилась и выросла в семье язычников, но приняла веру во Христа. А Киприан занимался колдовством и был язычником. Однажды в Устинью влюбился юноша и захотел на ней жениться, но она ему отказала. Тогда он пришел к Киприану и попросил его наслать приворот на праведную девушку. Киприан хотел использовать один из своих сильных приворотов — наслать на девушку духов-искусителей, но Устинья отразила их силой молитвы. Киприан понял, что не сможет сломить силу защиты Господа. Он понял, что Бог намного сильнее дьявола и сам уверовал во Христа. С тех пор их почитают как святых защитников от нечистой силы и соблазнов.
В народе день Куприяна и Устиньи относится к очень опасным дням. Особенно его должны опасаться пьяницы, грешники и безбожники.
Святых Куприяна и Устинью в народе считали защитниками от бесов, колдунов и ведьм. Раньше говорили, что сегодня нужно избавляться от всякой нечисти и наваждения. По приметам, если в этот день не вести себя осторожно, то могут напасть злые силы. Считается, что больше всего могут пострадать от нечисти пьяницы или безбожники. Нечисть не только может напугать человека, но и истощить его тело, доведя до самоубийства. Именно бесов обвиняли в возникновении такого недуга, как белая горячка. Крестьяне изображали бесов по-разному: чаще всего с рогами и копытами, как их изображают на картинах, и в человеческом облике, и в образе животных. Также говорили, что черты способны принимать облик черных монахов и воинов.
Приметы на праздник:
- С утра на Устину на землю ляжет иней — погода всю неделю будет стоять сухой и солнечной.
- В этот день идет ливень — зима будет морозной.
- Если нет ветра и установилась тихая погода, то вечером придет похолодание.
- Пьяного обязательно в этот день черти навестят.