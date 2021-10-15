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14.10
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Страдающие ожирением свиньи проливают свет на человеческое ожирение

10:00:2610/14/2021,Майкен Лерхе Мёллер, Технический университет Дании
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Свинья Осабо обычно считается наиболее полной и наиболее актуальной для человека доступной моделью ожирения.

Соответствующие механизмы болезни делают свинью Осабау полезной для понимания человеческого ожирения. Фото: Pixabay

Картирование полного генома склонной к ожирению свиньи Осабау дает новую надежду на дальнейшее понимание проблемы ожирения и связанных с ним заболеваний у человека.

Впервые в истории исследователи из DTU Bioengineering и DTU Health Tech в сотрудничестве с исследователями из Китая и США нанесли на карту полный геном исключительной оссабавской свиньи. Важные данные, которые теперь доступны исследовательскому сообществу для дальнейшего изучения, пишет MedicalXpress.

Свинья Осабо обычно считается наиболее полной и наиболее актуальной для человека доступной моделью ожирения, включая очень сложные механизмы, связывающие ожирение с необратимыми серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Эти соответствующие механизмы болезни делают свинью Осабау полезной для понимания человеческого ожирения, поскольку оно похоже на человеческие условия и, следовательно, может быть перенесено на них.

Происхождение предрасположенности свиней Осабо к ожирению и сопутствующих заболеваний ожирения лежит в ее более чем 500-летней естественной эволюции, изолированной на острове Оссабо у побережья Джорджии, США, где запасы пищи сильно варьируются. Эта установка похожа на гипотезу о том, что среда «пиршества» (избыток пищи) и «голод» (нехватка еды) сформировала геном человека в ранней истории человечества. Поэтому геном свиньи Осабау представляет значительный интерес.

«Полное картирование генома дает уникальную возможность идентифицировать гены, которые отличаются от генома обычной, тощей породы свиней и, следовательно, могут быть связаны с фенотипом ожирения, что указывает на механизмы ожирения, биомаркеры и цели для лечения. Теперь у нас есть - переносимый человеком геномный план очень сложного состояния связанного с ожирением заболевания», - говорит профессор Питер М.Х. Хигаард, DTU Health Tech. «Это позволит консолидировать использование свиней Осабау в качестве предпочтительной модели ожирения, и мы рады, что в ближайшие годы сможем предоставить европейским партнерам свиней DTU Ossabaw».

«Полная геномная информация чрезвычайно важна для выявления генетических изменений, которые приводят к формированию уникальных особенностей для видов и отслеживания болезней. Геном Оссабау станет ценным ресурсом для изучения метаболических синдромов, связанных с ожирением, в будущем», - говорит доктор философии. Студент Яолей Чжан, DTU Bioengineering, объясняет, когда его спрашивают о будущих перспективах, вытекающих из его работы.

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ожирениелишний вессвинья
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