Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Категорические запреты на Праздник Трубчевской иконы Божией Матери 16 октября

2:00:2310/15/2021,София Мальцева
0

После распада Советского Союза, местные краеведы и журналисты отыскали икону.

Свято-Троицкий Сканов женский монастырь / Фото: rasfokus.ru

16 октября отмечается православный праздник Трубчевской иконы Божией Матери

Чудотворный образ находится в Наровчатском Троице-Скановском монастыре Пензенской епархии. Монастырь славился своими пещерами глубиной в два километра. Считается, что они были длиннее знаменитых пещер Киево-Печерской лавры. На иконе, хранящейся в монастыре, написано, что ее создали в 1765 году. Написал иконописец Евфимий в городе Трубчевске Орловской губернии (сейчас Брянская область). Считается, что икона была подарена монастырю, но неизвестно кем.

Первое чудо, которое сделало икону известной, было в 18 веке. В это время в Наровчате и соседних деревнях произошла вспышка холеры. Люди были в панике, приходили к монахам за помощью. Тогда монахи решили пройти вместе со всем населением и духовенством крестным ходом. Они пронесли икону Божией Матери. После чего надолго изгнали страшную болезнь. С тех пор икона почитается в народе как чудотворная. Паломники приходят ко святыне, чтобы поклониться ей, попросить об исцелении.

Однако в начале XX века, после прихода большевиков, святую обитель и церковь в честь Трубчевской иконы Богородицы закрыли. Здание было отдано под птицефабрику, а пещеры взорваны. От огромного подземелья осталось всего 600 метров. Икону перенесли в краеведческий музей и лишили украшений – сняли ризу и драгоценные камни. Долгое время икону использовали вместо столешницы. В музейных документах святой реликвии присвоили статус утерянного.

После распада Советского Союза, местные краеведы и журналисты отыскали икону. Она была в очень плохом состоянии – за все время она покрылась плесенью, но ее удалось отреставрировать и вернуть в Сканов монастырь. Куда со всего мира приезжают паломники и молятся перед образом Пресвятой Богородицы, чтобы избавиться от болезней.

Считается, что в этот праздник не стоит работать. А лучше с утра посетить храм и помолиться Божией Матери. Также нельзя сегодня сквернословить, злиться, ругаться и грешить в мыслях.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
историяпраздникизапретыдень Трубчевской Иконы Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посещаете храм на праздники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКачественное оказания государственной услуги по обмену национального водительского удостоверения или постановки на учет автотранспортных средств на сайте Gosuslugi.ru
2:00:29 10/15/2021
Качественное оказания государственной услуги по обмену национального водительского удостоверения или постановки на учет автотранспортных средств на сайте Gosuslugi.ru
Категорические запреты на Праздник Трубчевской иконы Божией Матери 16 октября
2:00:23 10/15/2021
Категорические запреты на Праздник Трубчевской иконы Божией Матери 16 октября
В Новосибирской области начали действовать штрафы до 500 тыс. рублей за отказ от обязательной вакцинации
1:55:15 10/15/2021
В Новосибирской области начали действовать штрафы до 500 тыс. рублей за отказ от обязательной вакцинации
С Днем маммографии чудесные поздравления каждой женщина и девушке 15 октября
1:45:31 10/15/2021
С Днем маммографии чудесные поздравления каждой женщина и девушке 15 октября
Грешно ли работать 15 октября в день памяти мученицы Иустины и мученика Феоктиста?
1:30:14 10/15/2021
Грешно ли работать 15 октября в день памяти мученицы Иустины и мученика Феоктиста?
15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди – слова заботы и милые картинки для всех, кто ценит свое здоровье – они уникально
1:15:07 10/15/2021
15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди – слова заботы и милые картинки для всех, кто ценит свое здоровье – они уникально
Куприян и Устинья: почему 15 октября очень опасный день для пьяниц, поминающих черта, грешник и безбожнико
1:00:16 10/15/2021
Куприян и Устинья: почему 15 октября очень опасный день для пьяниц, поминающих черта, грешник и безбожнико
15 октября - Международный день белой трости: добрые слова всем, кто слышит тишину
12:45:19 10/15/2021
15 октября - Международный день белой трости: добрые слова всем, кто слышит тишину
Прекрасные открытки для сельчанок во Всемирный день сельских женщин 15 октября и душевные слова восхищения героиням
12:15:31 10/15/2021
Прекрасные открытки для сельчанок во Всемирный день сельских женщин 15 октября и душевные слова восхищения героиням
БердскПогода в Бердске 15 октября 2021: солнечная и теплая погода прогнозируется в последний рабочий день
11:30:34 10/14/2021
Погода в Бердске 15 октября 2021: солнечная и теплая погода прогнозируется в последний рабочий день