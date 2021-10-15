Категорические запреты на Праздник Трубчевской иконы Божией Матери 16 октября

16 октября отмечается православный праздник Трубчевской иконы Божией Матери
Чудотворный образ находится в Наровчатском Троице-Скановском монастыре Пензенской епархии. Монастырь славился своими пещерами глубиной в два километра. Считается, что они были длиннее знаменитых пещер Киево-Печерской лавры. На иконе, хранящейся в монастыре, написано, что ее создали в 1765 году. Написал иконописец Евфимий в городе Трубчевске Орловской губернии (сейчас Брянская область). Считается, что икона была подарена монастырю, но неизвестно кем.
Первое чудо, которое сделало икону известной, было в 18 веке. В это время в Наровчате и соседних деревнях произошла вспышка холеры. Люди были в панике, приходили к монахам за помощью. Тогда монахи решили пройти вместе со всем населением и духовенством крестным ходом. Они пронесли икону Божией Матери. После чего надолго изгнали страшную болезнь. С тех пор икона почитается в народе как чудотворная. Паломники приходят ко святыне, чтобы поклониться ей, попросить об исцелении.
Однако в начале XX века, после прихода большевиков, святую обитель и церковь в честь Трубчевской иконы Богородицы закрыли. Здание было отдано под птицефабрику, а пещеры взорваны. От огромного подземелья осталось всего 600 метров. Икону перенесли в краеведческий музей и лишили украшений – сняли ризу и драгоценные камни. Долгое время икону использовали вместо столешницы. В музейных документах святой реликвии присвоили статус утерянного.
После распада Советского Союза, местные краеведы и журналисты отыскали икону. Она была в очень плохом состоянии – за все время она покрылась плесенью, но ее удалось отреставрировать и вернуть в Сканов монастырь. Куда со всего мира приезжают паломники и молятся перед образом Пресвятой Богородицы, чтобы избавиться от болезней.
Считается, что в этот праздник не стоит работать. А лучше с утра посетить храм и помолиться Божией Матери. Также нельзя сегодня сквернословить, злиться, ругаться и грешить в мыслях.