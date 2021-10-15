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Математики спрогнозировали два сценария окончания пандемии коронавируса: при каких условиях ковид победит человечество

5:30:4410/14/2021,Florida Atlantic University
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Отсутствие экономических перспектив было определено как серьезный недостаток множества математических моделей COVID-19, появившихся с начала пандемии.

Результаты показывают, что устранение болезни возможно. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Во время пандемии COVID-19 правительства всего мира столкнулись с необходимостью компромисса между закрытием своих экономик, чтобы уменьшить бремя пандемии и нагрузки на системы здравоохранения, или сохранением открытости. В любом случае, каждый вариант зависит от реакции человека на уважение или неуважение к выбранной мере.

Толчком к исследованию Атлантического университета Флориды является выявление влияния человеческого поведения на борьбу с гриппоподобными заболеваниями с упором на экономическое воздействие с использованием аналитической и числовой точек зрения. Несиб Тунсер, доктор философии, автор исследования и доцент кафедры математических наук Научного колледжа им. Чарльза Э. Шмидта FAU и сотрудники Университета Флориды первыми представили новую математическую основу для изучения взаимодействия между инфекционными заболеваниями , поведением человека и экономическим ростом, пишет MedicalXpress.

Их надежная основа исследует взаимодействие между инфекционными заболеваниями, которые можно контролировать с помощью нефармацевтических вмешательств, в частности социального дистанцирования, и реакцию человека на это вмешательство и влияние на экономический рост. Многие модели инфекционных заболеваний не учитывают совместный вклад этих трех компонентов, не говоря уже о рассмотрении всех трех компонентов в единой структуре.

Для исследования, опубликованного в Journal of Biological Dynamics , исследователи представили две модели: модель связанного заболевания и человеческого поведения (или теоретико-игровую модель болезни) для изучения воздействия полного социального дистанцирования, и модель связанного заболевания и человеческого поведения с экономический компонент для изучения взаимосвязи между инфекционными заболеваниями, реакцией человека на меры по борьбе с болезнями и связанным с этим экономическим воздействием.

Результаты показывают, что устранение болезни возможно. Согласно первой модели это возможно только при полном социальном дистанцировании всего населения. Однако вторая модель подчеркивает роль экономики. Если экономика слабее социальных норм, то ликвидация болезни возможна только в том случае, если все население будет практиковать полное социальное дистанцирование - сценарий, который, вероятно, не очень реалистичен. Однако, если экономика сильнее социальных норм, то устранение возможно, если некоторая часть населения будет практиковать полное социальное дистанцирование за счет экономики.

«Отсутствие экономических перспектив было определено как серьезный недостаток множества математических моделей COVID-19, появившихся с начала пандемии», - сказал Тунцер. «Фактически, этот вопрос настолько важен, что вызвал некоторые предварительные исследования с ограниченным математическим обсуждением, что и вдохновило нас на разработку наших моделей, сочетающих эпидемиологическую, эволюционную теорию игр и социально-экономические перспективы в единой структуре».

Первая модель может иметь пять различных видов равновесия: свободное от болезней и социальное дистанцирование свободное равновесие; свободное от болезней, полное социальное дистанцирование равновесия; и промежуточный уровень полного социального дистанцирования. Вторая модель социального дистанцирования с экономической составляющей имеет 10 возможных равновесий. Экономическая модель, основанная на неоклассической модели экономического роста, подчеркивает структурные отношения между различными факторами производства, такими как капитал (например, оборудование, инфраструктура, образование, здравоохранение и другие), труд и экономическая производительность. В частности, неоклассическая модель роста описывает изменение капитала во времени в соответствии с уравнением.

«Поскольку эта взаимозависимость между заболеванием и экономической деятельностью не ограничивается COVID-19, наши новые модели приводят к новой динамике, новому пониманию взаимосвязи болезни-поведения человека-экономики и новым выводам», - сказал Тунцер.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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