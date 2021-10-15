Недавно созданные моноклональные антитела, эффективные против коронавируса и его вариантов

Японские исследователи успешно получили мощные нейтрализующие моноклональные антитела у пациента, который быстро выздоровел после тяжелого случая COVID-19. Помимо того, что они обладают самой сильной в мире нейтрализующей активностью, недавно разработанные антитела обладают исключительной связывающей активностью против вирусных шипованных белков. Блокируя эти привязки, он может предотвратить заражение и снизить тяжесть заболевания. Было также обнаружено, что антитело обладает нейтрализующей активностью против многих вариантных штаммов.
Среди пациентов с инфекцией COVID-19 20 процентов тяжело заболевают, а 5 процентов - в критическом состоянии, но эффективного лечения до сих пор нет. Хотя существующие вакцины до сих пор были эффективны против вируса, сообщалось, что его варианты, такие как бета- и дельта- штаммы, менее эффективны. Кроме того, ожидается, что пандемия будет продолжаться в течение некоторого времени, поскольку эффективность вакцины варьируется от человека к человеку, и некоторые люди остаются невакцинированными, пишет MedicalXpress.
В ответ на это исследовательское сотрудничество, базирующееся в Университете Кумамото, Япония, работало над разработкой лечения с использованием нейтрализующих антител для предотвращения инфекции и снижения тяжести заболевания.
Выделение и идентификация нейтрализующих моноклональных антителДва случая COVID-19 с сильной нейтрализующей активностью в сыворотке были отобраны среди пациентов, выздоровевших после тяжелого заболевания. Копии антител (клоны) были сделаны из их В-клеток периферической крови, и 88 из 1102 клонов показали активность связывания с вирусным спайковым белком SARS-CoV-2. Нейтрализующая активность среди этих 88 клонов была исследована с использованием псевдовируса, который экспрессировал тот же самый спайковый белок, что и SARS-CoV-2, и были отобраны пять клонов, показывающих значительную активность.
Оценка нейтрализующей активности изолированных клоновЗатем исследователи изучили нейтрализующую активность этих пяти клонов (6-74, 3-5, 8-92, 10-121 и 9-105) и обнаружили, что антитело 9-105 показало сильную нейтрализующую активность во всех тестах. Антитела 8-92 и 10-121 также показали активность, сравнимую с мощными нейтрализующими антителами, о которых сообщалось ранее. Анализ активности связывания с сайтом связывания рецептора (RBD) белка-шипа, наиболее важного сайта для инфекции, показал, что антитело 9-105 обладает чрезвычайно сильной связывающей активностью. В исследовании ингибирования бляшек с использованием SARS-CoV-2 антитело 9-105 также показало сильную нейтрализующую способность.
Оценка нейтрализующей активности в отношении штаммов варианта SARS-CoV-2Четыре важных варианта SARS-CoV02 - это штаммы альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351), гамма (P.1) и норки кластера 5. Сообщается, что эти штаммы устойчивы к антителам, индуцируемым нынешними вакцинами, и штамм норки кластера 5 также имеет важное значение для эволюции вируса у животных, которые могут быть источником следующего пандемического штамма. Исследовательская группа создала псевдовирусы с мутациями белка шипа каждого варианта.и измеряли перекрестно нейтрализующую активность антител. Штаммы B.1.1.7 и кластер норок 5 нейтрализовали антителами 9-105, 10-121 и 8-92 в естественных концентрациях. Напротив, варианты B1.351 и P.1 нейтрализовались только антителами 9-105 и 10-121, а 9-105 нейтрализовали даже наиболее устойчивый к нейтрализации штамм B.1.351 при низких концентрациях.
Важно отметить, что исследователи также обнаружили, что антитело 9-105 поддерживает достаточную нейтрализующую активность против дельта-штамма (B.1.617.2), что стало мировой проблемой.
«Пандемия COVID-19 вступила в новую фазу с распространением вариантных штаммов, устойчивых к существующим вакцинам», - сказал профессор Сюдзо Мацусита, исследователь из Университета Кумамото, руководивший исследованием. «Мы выделили четыре человеческих моноклональных антитела с мощной нейтрализующей активностью даже против вариантов. Среди них антитело 9-105 прочно связывается с рецептор-связывающим сайтом SARS-CoV-2 и, как полагают, блокирует репликацию вируса даже при низких концентрациях. Нейтрализующие антитела.одобренные для экстренного использования в США, вводятся в дозе 70-100 мг / кг, что делает стоимость проблемой. Наша работа показала, что это сильнодействующее антитело обладает нейтрализующей активностью, которая, как ожидается, будет эффективна примерно при 1/100 этой дозировки. Мы считаем, что это значительно снизит затраты на лечение COVID-19 во всем мире».