Во время пандемии американцы больше пили, курили и меньше занимались спортом: результаты исследования

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что американцы больше пили и курили, меньше занимались физическими упражнениями и проводили больше времени перед компьютером или телевизором, чем до пандемии.
«Мы обнаружили, что правила, ограничивающие второстепенные виды деятельности и предписания оставаться дома во время пандемии, оказали глубоко негативное влияние на различные стили образа жизни у взрослых американцев», - сказал доктор Ливэй Чен, доцент кафедры общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Какими бы плохими ни были эти изменения для всех американцев, они непропорционально сильно сказываются на расовых и этнических меньшинствах в США, которые уже несут более тяжелое бремя болезней от COVID-19», пишет MedicalXpress.
Исследование «Изменение физических упражнений, времени просмотра экрана, потребления фаст-фуда, алкоголя и курения сигарет во время пандемии COVID-19 среди взрослых в США» опубликовано в текущем выпуске рецензируемого журнала Nutrients, основанного на Базель, Швейцария. Исследование проводится исследователями Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в сотрудничестве с учеными из 10 других учреждений США, включая Центр по сокращению различий в состоянии здоровья при Медицинском центре Университета Небраски.
Новое коронавирусное заболевание (COVID-19), вызванное тяжелым острым респираторным синдромом коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), вызвало всемирную пандемию с марта 2020 года. Около 5% инфицированных имели тяжелые симптомы и нуждались в интенсивной терапии, а также По состоянию на сентябрь 2021 года более 220 миллионов человек были инфицированы и 4,5 миллиона умерли во всем мире. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на октябрь более 702000 американцев с COVID-19 умерли с января 2020 года.
«Во время нынешней пандемии многие страны, в том числе США, внедрили меры и рекомендации по ограничению второстепенных видов деятельности и уменьшению распространения болезни», - сказал д-р Цзянь Ли, профессор наук об окружающей среде школы Филдинга и соавтор.
«Хотя эти ограничения жизненно важны для снижения передачи COVID-19 от человека к человеку, очевидно, что они приводят к глубоким изменениям в обычной повседневной деятельности и поведении, включая упражнения и режим питания, а также курение и употребление алкоголя".
Исследовательская группа опросила репрезентативные выборки взрослых американцев со всей страны в октябре 2020 года, используя 48 критериев выборки, включая возраст, расу, этническую принадлежность, образование и пол, и их попросили сообщить о пяти образцах поведения (например, время физических упражнений, скрининг), употребление фаст-фуда, употребление алкоголя и курение сигарет) до и во время пандемии COVID-19.
По сравнению с периодом до вспышки COVID-19 у опрошенных время, затрачиваемое на упражнения, сократилось на 31,2%, а время экрана увеличилось на 60,4%. Употребление алкоголя увеличилось на 23,2%, а курение - на 9%. Среднее потребление фаст-фуда фактически снизилось с 1,41 раза в неделю до 0,96 раза в неделю во время пандемии.
«Наблюдаемое снижение потребления фаст-фуда, вероятно, связано с тем, что во время пандемии закроются дома и рестораны быстрого питания», - сказал Чен. «Хотя большинство участников нашего исследования, около 77 процентов, сократили или не заметили изменений в своем потреблении фаст-фуда, по-прежнему оставалось почти 23 процента, которые увеличили количество фаст-фуда, которое они съели за тот же период».
Исследователи признают, что их работа имеет ограничения; опрос проводился на пике пандемии в США, поэтому изменения в образе жизни могут отражать только пик пандемии. Тем не менее, по мнению исследователей, есть уроки.
«Мы обнаружили заметное увеличение малоподвижного образа жизни, употребления алкоголя и курения сигарет, а также снижение активности физических упражнений», - сказал Ли, который также является сотрудником Центра гигиены труда и окружающей среды при школе Филдинг. "Сохраняются ли они по мере продолжения пандемии и будут ли впоследствии затронуты качество жизни и благополучие человека, но очевидно, что ресурсы и поддержка, которые могут помочь людям поддерживать здоровый образ жизни во время пандемии и после нее, срочно необходимы ".
Этот анализ проводился с использованием данных исследования «Здоровье, этническая принадлежность и пандемия» (HEAP), разработанного исследователями из нескольких университетов под руководством Центра по сокращению диспропорций в отношении здоровья при Университете Небраски. Опрос HEAP был проведен Национальным центром изучения общественного мнения (NORC) при Чикагском университете. HEAP представляет собой перекрестное исследование по дизайну, и в опрос включены вопросы, связанные с психическим здоровьем, изменениями образа жизни, расовой дискриминацией, финансовое положение и использование медицинских услуг. Из опрошенных 20,5% были в возрасте 18–29 лет, 25,5% - в возрасте 30–44 лет, 24,2% - в возрасте 45–59 лет и 29,8% - были в возрасте 60 лет и старше. Исследуемая популяция отражала расовый / этнический состав США, в том числе неиспаноязычные белые (61,3%), за которыми следовали латиноамериканцы (16,7%), нелатиноамериканские чернокожие (11,9%) и жители азиатских и тихоокеанских островов (6,4%). Ответы респондентов анализировались с помощью статистического программного обеспечения SAS.