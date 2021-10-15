Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

16 октября – день Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита: как святого его казнили в Париже, а он взял голову и дошел до храма

2:30:3210/15/2021,София Мальцева
0

До наших дней из трудов святого Дионисия сохранилось несколько книг: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "О Именах Божиих", "О мистическом богословии" и десять посланий.

Афины. Место проповеди апостола Павла / Фото: Pixabay.com

Апостол Дионисий Ареопагит рос в знатной семье в Афинах, ходил в философскую школу. Во взрослом возрасте был женат и имел нескольких детей, а также находился в составе высшего суда Греции, Ареопага. Желая сильнее изучить философию, он прибыл в египетский город Илиополь, где жили лучшие учителя. В этом месте Дионисий изучал астрономию. Однажды он увидел как Апостол Павел прочитал молитву и осенил крестным знамением слепого человека, который тут же прозрел. Это повлияло на Дионисия и он поверил в Бога, обратившись в христианство. Через небольшой период времени, святой Павел поставил его епископом Афинским. После чего он оставил жену и детей, отправившись со святым Павлом проповедовать христианскую веру. Также он специально пошел в Иерусалим, чтобы увидеть Пресвятую Богородицу. О встрече Дионисий написал в своих писаниях, которые стали загадкой для многих теологов. Даже знаменитый Мартин Лютер писал о Дионисии в своих трудах. До наших дней из трудов святого Дионисия сохранилось несколько и десять посланий.

Видя, как святой Павел принял мученическую смерть в Риме, святой Дионисий тоже пожелал стать мучеником. Он отправился в Галлию (на территории будущей Франции в городке, который стал называться Парижем) вместе со своим пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием, чтобы проповедовать Святое Писание язычникам. Там он сумел своей проповедью обратить множество язычников ко Христу. После многих трудов и испытаний Дионисий принял мученическую смерть во время пожара в Париже. Его обезглавили язычник. По легенде, обезглавленное тело Дионисия взяло голову, прошло с ней до храма и там упало. Благочестивая христианка Катулла погребла останки мученика.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
историяхристианстводень памяти Дионисия АреопагаАпостол Павел
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Интересна история трудов Апостолов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

16 октября – день Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита: как святого его казнили в Париже, а он взял голову и дошел до храма
2:30:32 10/15/2021
16 октября – день Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита: как святого его казнили в Париже, а он взял голову и дошел до храма
В США Билла Клинтона экстренно госпитализировали с заражением крови
2:30:30 10/15/2021
В США Билла Клинтона экстренно госпитализировали с заражением крови
В Москве 9 ресторанов впервые стали обладателями звезд "Мишлен" в России
2:25:26 10/15/2021
В Москве 9 ресторанов впервые стали обладателями звезд "Мишлен" в России
БердскКачественное оказания государственной услуги по обмену национального водительского удостоверения или постановки на учет автотранспортных средств на сайте Gosuslugi.ru
2:00:29 10/15/2021
Качественное оказания государственной услуги по обмену национального водительского удостоверения или постановки на учет автотранспортных средств на сайте Gosuslugi.ru
Категорические запреты на Праздник Трубчевской иконы Божией Матери 16 октября
2:00:23 10/15/2021
Категорические запреты на Праздник Трубчевской иконы Божией Матери 16 октября
С Днем маммографии чудесные поздравления каждой женщина и девушке 15 октября
1:45:31 10/15/2021
С Днем маммографии чудесные поздравления каждой женщина и девушке 15 октября
Грешно ли работать 15 октября в день памяти мученицы Иустины и мученика Феоктиста?
1:30:14 10/15/2021
Грешно ли работать 15 октября в день памяти мученицы Иустины и мученика Феоктиста?
15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди – слова заботы и милые картинки для всех, кто ценит свое здоровье – они уникально
1:15:07 10/15/2021
15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди – слова заботы и милые картинки для всех, кто ценит свое здоровье – они уникально
Куприян и Устинья: почему 15 октября очень опасный день для пьяниц, поминающих черта, грешник и безбожнико
1:00:16 10/15/2021
Куприян и Устинья: почему 15 октября очень опасный день для пьяниц, поминающих черта, грешник и безбожнико
15 октября - Международный день белой трости: добрые слова всем, кто слышит тишину
12:45:19 10/15/2021
15 октября - Международный день белой трости: добрые слова всем, кто слышит тишину