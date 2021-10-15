16 октября – день Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита: как святого его казнили в Париже, а он взял голову и дошел до храма

Апостол Дионисий Ареопагит рос в знатной семье в Афинах, ходил в философскую школу. Во взрослом возрасте был женат и имел нескольких детей, а также находился в составе высшего суда Греции, Ареопага. Желая сильнее изучить философию, он прибыл в египетский город Илиополь, где жили лучшие учителя. В этом месте Дионисий изучал астрономию. Однажды он увидел как Апостол Павел прочитал молитву и осенил крестным знамением слепого человека, который тут же прозрел. Это повлияло на Дионисия и он поверил в Бога, обратившись в христианство. Через небольшой период времени, святой Павел поставил его епископом Афинским. После чего он оставил жену и детей, отправившись со святым Павлом проповедовать христианскую веру. Также он специально пошел в Иерусалим, чтобы увидеть Пресвятую Богородицу. О встрече Дионисий написал в своих писаниях, которые стали загадкой для многих теологов. Даже знаменитый Мартин Лютер писал о Дионисии в своих трудах. До наших дней из трудов святого Дионисия сохранилось несколько и десять посланий.
Видя, как святой Павел принял мученическую смерть в Риме, святой Дионисий тоже пожелал стать мучеником. Он отправился в Галлию (на территории будущей Франции в городке, который стал называться Парижем) вместе со своим пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием, чтобы проповедовать Святое Писание язычникам. Там он сумел своей проповедью обратить множество язычников ко Христу. После многих трудов и испытаний Дионисий принял мученическую смерть во время пожара в Париже. Его обезглавили язычник. По легенде, обезглавленное тело Дионисия взяло голову, прошло с ней до храма и там упало. Благочестивая христианка Катулла погребла останки мученика.