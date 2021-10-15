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14.10
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Facebook будет относиться к журналистам и активистам как к общественным деятелям, чтобы ограничить притеснения и издевательства.

9:30:0610/14/2021,Брайан Флуд [Brayan Flud]
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В последние недели Facebook оказался под микроскопом после того, как информатор Фрэнсис Хоген раскритиковала своего бывшего работодателя перед Конгрессом и в передаче «60 минут».

Facebook будет определять, кто считается недобровольным общественным деятелем, в индивидуальном порядке своей командой разработчиков политики. Фото: Pexels

Facebook заявляет, что определяет, кто квалифицируется как «вынужденный общественный деятель» в каждом конкретном случае.
В среду компания объявила, что технологический гигант Facebook будет считать активистов и журналистов «невольными» публичными фигурами, чтобы ограничить притеснения и запугивания в отношении них в социальных сетях.
По словам руководителя глобальной службы безопасности Facebook Антигоны Дэвис, «политика Facebook в отношении издевательств и преследований проводит различие между общественными деятелями и частными лицами, чтобы обеспечить свободу выражения мнений и законное публичное обсуждение тех, кто находится в поле зрения общественности».

"Общественные деятели не должны подвергаться унижающим достоинство или сексуальным нападкам, «Дэвис добавил, отметив, что Facebook теперь удалит серьезно сексуализированный контент, уничижительные или сексуализированные фотошопы и рисунки, атаки через негативные физические описания и унижающий достоинство контент, изображающий людей в процессе их телесных функций.
Компания изменит свое отношение к «вынужденным» общественным деятелям, включая активистов и журналистов, чтобы предложить им больше защиты в будущем.

"Мы также понимаем, что стать публичной фигурой - это не всегда выбор, и что эта известность может увеличить риск издевательств и преследований, особенно если человек происходит из недостаточно представленного сообщества, включая женщин, цветных людей или сообщество ЛГБТК. В соответствии с обязательствами, принятыми в нашей корпоративной политике в области прав человека, теперь мы предложим больше защиты для общественных деятелей, таких как журналисты и правозащитники, которые стали известными невольно или благодаря своей работе », - написал Дэвис.

«Эти группы теперь будут иметь защиту от вредоносного контента, например контента, который оценивает их внешний вид, как это делают другие вынужденные общественные деятели», - продолжил Дэвис.
«При обновлении нашей политики мы консультировались с различными заинтересованными сторонами со всего мира, включая защитников свободы слова, экспертов по правам человека, группы по безопасности женщин и наших экспертов по безопасности женщин, карикатуристов и сатириков, женщин-политиков и журналистов, представителей сообщества ЛГБТИК +, создателей контента. и общественные деятели ».
Facebook будет определять, кто считается недобровольным общественным деятелем, в индивидуальном порядке своей командой разработчиков политики.

"Команда разработчиков политики будет оценивать невольное привлечение общественного деятеля к известности на индивидуальной основе, проводя анализ присутствия в социальных сетях (который может включать такие вещи, как большое количество поклонников, проверка), или участие человека в своей славе через постоянное взаимодействие со СМИ и публичные выступления ", - сказал Fox News представитель Facebook.

На вопрос Fox News, как Facebook будет определять журналистов, представитель дал следующее объяснение.
"Журналист определяется как лицо, которое в настоящее время работает в газете, новостном веб-сайте или журнале, чтобы писать публично; ИЛИ лицо, которое активно публикует контент для газеты, новостного веб-сайта или журнала; ИЛИ лицо, которое транслирует новости по радио или телевидению. Или кто-то, кто занимается написанием или трансляцией новостей в социальных сетях / блогах / веб-сайтах / подкастах на внештатной основе», - сказал представитель Facebook.

Что касается активистов, Facebook считает их любым, «кто напрямую связан с темой или организацией гражданского общества, или кем-то, кто активно участвует в политической жизни, в сфере прав человека, или социальный дискурс", - сказал представитель.

В последние недели Facebook оказался под микроскопом после того, как информатор Фрэнсис Хоген раскритиковала своего бывшего работодателя перед Конгрессом и в передаче «60 минут». Хоген опубликовала документы, показывающие то, что она назвала доказательством того, что компания ставит прибыль выше благосостояния пользователей с помощью своих алгоритмов.

Дэвид Рутц из Fox News внес свой вклад в этот отчет.

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