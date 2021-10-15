17 вопросов, которые стоит задать риэлтору при покупке первого дома

Как покупатель жилья впервые, у вас, вероятно, возникает много вопросов о процессе покупки жилья. Конечно, вы можете ответить на некоторые из ваших вопросов - например, сколько дома вы можете себе позволить или что такое PMI - с помощью онлайн-исследования.
Но онлайн-поиск может увести вас далеко. На некоторые вопросы лучше всего задавать те, кто хорошо знаком с рынком недвижимости в том районе, где вы хотите купить дом.
Работа с агентом по недвижимости с хорошей репутацией может помочь вам разобраться в сложностях покупки жилья. Давайте рассмотрим несколько вопросов, которые можно задать риэлтору® при покупке вашего первого дома, пишет Fox Business.
Поиск агента по недвижимостиКогда дело доходит до поиска лучшего агента по недвижимости для ваших нужд, важно найти кого-то, кому вы можете доверять, чтобы помочь вам в процессе покупки жилья.
Для начала вы можете попросить рекомендаций у доверенных друзей и членов семьи. Люди, которые знают вас лучше всего, могут порекомендовать вам агента по недвижимости, с которым вам будет комфортно. Покупка дома тоже может быть эмоциональным процессом, поэтому вы хотите работать с тем, кто вам нравится.
Вы даже можете объехать районы, в которых хотите жить, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь дома на продажу, и посмотреть, какой агент указан на вывеске. Вы также можете поискать в Интернете риэлторов и агентов по недвижимости в вашем районе . Чтобы сузить выбор, отфильтруйте результаты поиска по нужным вам характеристикам, например по лидерам продаж или по тем, у кого есть положительные отзывы в Интернете.
Вы можете начать поиск агента покупателя в Интернете с помощью Credible. Credible, располагающий сетью из более чем 90 000 агентов по всей стране, позволяет легко найти агента по недвижимости на вашем рынке.
При этом не нанимайте первого агента по недвижимости, с которым вы поговорите. Было бы неплохо поговорить с несколькими, чтобы определить, кто вам больше всего подходит. Хорошее практическое правило - опросить как минимум трех агентов.
После того, как вы нашли подходящего агента, вот несколько вопросов, которые нужно задать на каждом этапе процесса покупки жилья.
Как вы ищете домПокупка дома может быть самой интересной частью процесса покупки дома. Но по-прежнему важно получить хорошую информацию от вашего агента по недвижимости на этом этапе. Агент по недвижимости может посоветовать вам все, от того, какой первоначальный взнос вам может потребоваться или есть ли в районе ассоциация домовладельцев, до поиска кредитора, с которым вы можете работать.
На что следует обращать внимание, путешествуя по дому?Если вы дали своему агенту по недвижимости хорошее представление о ваших потребностях и желаниях, он сможет подсказать вам, какие особенности дома будут соответствовать вашим требованиям. Например, если вы сказали своему риелтору, что хотите вырастить свою семью, он или она может посоветовать вам поискать дома с ванной в каждой ванной комнате. Ваш агент также может посоветовать вам, что нужно искать, чтобы получить представление о структурной целостности дома, и подскажет вам возможные красные флажки, указывающие на то, что дому может потребоваться капитальный ремонт.
В какие районы мне следует заглянуть?Ваш риэлтор сможет помочь вам найти районы, которые подходят вашему образу жизни. Например, если вы заинтересованы в том, чтобы ваши дети получали первоклассное образование, ваш агент по недвижимости может порекомендовать районы, в которых есть отличные школы. Или, если вы молодой профессионал, интересующийся ночной жизнью, ваш агент по недвижимости может порекомендовать районы с множеством близлежащих удобств.
Сколько продаются дома в этом районе?Знание того, за сколько домов было продано, дает вам реалистичное представление о том, сколько вам, возможно, придется заплатить, если вы будете жить в определенном районе. Вы можете использовать эту информацию и сравнить ее с вашим жилищным бюджетом (или размером, на который вы были предварительно одобрены), чтобы узнать, можете ли вы позволить себе жить в определенном районе. Если район не соответствует вашему бюджету, ваш агент по недвижимости может порекомендовать похожие районы, которые могут быть более подходящими.
Какова стоимость перепродажи в этом районе?Стоимость перепродажи дома является довольно хорошим показателем того , будете ли вы быть в состоянии окупить свои инвестиции. Другими словами, сможете ли вы продать свой дом достаточно быстро и по цене, близкой к той, которую вы заплатили? Агенты по недвижимости могут исследовать эту информацию для вас.
Почему продается этот дом?Понимание того, почему нынешний домовладелец продает свой дом, поможет вам узнать, каковы его потенциальные мотивы. Например, если продавцы переезжают в другой штат для работы, которая скоро начинается, они могут быть заинтересованы в быстрой продаже. Ваш риэлтор может использовать эту информацию, чтобы помочь вам определить, можете ли вы вести переговоры, если хотите разместить предложение о доме.
Как долго этот дом стоит на рынке?Вообще говоря, чем дольше дом находится на рынке, тем сложнее его продать. Это потому, что потенциальные покупатели могут задаться вопросом, что не так с домом, даже если все в порядке. Задав этот вопрос своему агенту по недвижимости, вы также сможете понять, сколько предложить, и есть ли ощущение срочности, когда дело доходит до принятия решения о доме.
Благодаря общенациональной сети агентов по недвижимости на выбор, Credible позволяет легко найти агента по недвижимости, который знает рынок в том районе, где вы хотите совершить покупку.
Какова история этого дома?Понимание истории продаж дома и других аспектов его личной истории может помочь вам принять осознанное решение о том, хотите ли вы его купить. Например, последняя цена продажи дома может дать вам представление о том, является ли текущая запрашиваемая цена справедливой. Если у дома есть история возникновения страховых случаев из-за стихийных бедствий, это может означать, что вам нужно будет купить дорогостоящую страховку от наводнения.
Ваш ежемесячный платеж по ипотеке будет включать не только основную сумму долга и проценты по вашему дому, но и налог на недвижимость. Просмотр налоговой истории дома может помочь вам узнать, сколько налога на недвижимость вы, вероятно, заплатите, если купите дом.
Когда вы будете готовы сделать предложениеХорошее предложение - это тонкий баланс. Ваш агент по недвижимости поможет вам решить, сколько предложить и какие непредвиденные обстоятельства вы можете включить в свое предложение. Затем ваш агент доставит ваше предложение агенту продавца.
Вы видите какие-нибудь проблемы с этим домом?Как первый покупатель жилья , вы, возможно, не так опытны, как ваш агент по недвижимости, в обнаружении потенциальных проблем, таких как водонагреватель, срок службы которого подходит к концу, или недостроенный подвал, в котором может быть проблема с радоном. Знание любых проблем поможет вам определить, действительно ли вы хотите продвигать предложение и как решить любые потенциальные проблемы в предложении.
Какие уступки и непредвиденные обстоятельства вы рекомендуете включить?Уступки продавца - это закрывающие расходы, которые продавец оплачивает от имени покупателя. Если продавец покрывает некоторые заключительные расходы, это может быть особенно полезно для новых покупателей.
С другой стороны, непредвиденные обстоятельства - это условия, которые вы приложили к своему предложению, которые необходимо выполнить перед закрытием. Если продавец соглашается с вашими непредвиденными обстоятельствами, и они не выполняются, вы получаете свои задатки обратно. Задаток - это сумма, которую вы даете вместе с предложением, чтобы показать, что вы серьезно относитесь к покупке дома.
Ваш агент по недвижимости может посоветовать вам, следует ли просить уступок или какие - если таковые имеются - непредвиденные обстоятельства, чтобы включить их. Например, агент может порекомендовать вам сделать ваше предложение зависимым от прохождения проверки дома, особенно если это старый дом.
Сколько я должен предложить?Ваш агент по недвижимости, вероятно, уже помогал многим клиентам размещать предложения на дома, поэтому они могут иметь хорошее представление о том, что работает, а что нет. Они могут использовать различные факторы, такие как история продаж, то, за что были проданы другие дома, и общее состояние дома, чтобы помочь вам составить конкурентоспособное предложение, которое имеет наилучшие шансы на принятие.
За что продаются другие дома в этом районе?Ваш риэлтор или агент по недвижимости может провести сравнительный анализ рынка (также называемый сравнительным анализом), чтобы помочь вам определить, какое разумное предложение основано на том, за что были проданы другие дома в этом районе. Предложение в соответствии с дополнительными предложениями может повысить шансы продавца принять ваше предложение. Вы также не хотите ставить слишком высокую ставку и платить больше, чем вам нужно.
Вы бы купили этот дом и почему или почему нет?Даже если у вас и вашего риэлтора разные вкусы в отношении домов, попросить их объяснить причины того, является ли тот или иной дом хорошей покупкой, может быть очень полезным. Они могут указать на преимущества или недостатки, о которых вы не задумывались, что может помочь вам принять окончательное решение.
После того, как продавец примет ваше предложениеКак только ваше предложение будет принято, начинается настоящая работа. Ваш агент по недвижимости поможет вам организовать такие вещи, как осмотр дома и юридический поверенный, если в вашем штате он потребуется для сделок с недвижимостью.
Можете порекомендовать инспектора и оценщика?Ваш риэлтор должен знать много уважаемых домашних инспекторов и оценщиков. Вы можете поговорить с несколькими и найти наиболее подходящего. И инспектор, и оценщик помогут вам продвинуться в процессе закрытия. Хороший инспектор поможет выявить потенциальные недостатки в доме и даже подскажет, что вам может понадобиться обновить в будущем.
Стоит ли договариваться о ремонте, если в ходе проверки обнаружится проблема?Ваш агент по недвижимости может помочь вам понять серьезность любых проблем, которые обнаружит домашний осмотр. Они должны уметь «читать по комнате», чтобы угадать, как продавец может ответить на запрос о ремонте. Ваш агент может помочь вам выявить проблемы, которые могут нарушить условия сделки, и помочь понять, что делать, если продавец отказывается произвести требуемый ремонт.
Когда вы используете Credible для поиска агента по недвижимости , вы можете получить персональную рекомендацию, основанную на данных о продажах недвижимости в вашем районе.