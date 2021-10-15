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14.10
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Уникальную рыбу «гарского аллигатора» впервые поймали в Канзасе

11:00:4410/14/2021,Майкл Холлан [Maykl Khollan]
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Исследователи изучают плавники рыб в надежде определить, принадлежит ли он виду из другого штата.

Дэнни Смит II держит аллигатора, пойманного в сентябре в реке Неошо к востоку от Парсонса, штат Канзас. Фото: (Kansas Department of Wildlife and Parks)

Гарские аллигаторы - уникальный вид рыб, которых часто называют «живыми ископаемыми». Это потому, что были обнаружены окаменелости животных, возраст которых насчитывает почти 100 миллионов лет.

Рыба обычно водится в таких областях, как юго-запад Огайо, некоторые части Миссури и Иллинойса. Однако в штате Канзас рыба не была обнаружена.

То есть до сих пор, пишет Fox News.

В то время как другие виды гар являются родными для Канзаса, гар из аллигатора обычно не обитает в этом районе.
Согласно пресс-релизу Департамента дикой природы и парков Канзаса, биологи штата исследуют, как аллигатор оказался в реке Неошо штата.

Биолог KDWP Fisheries Коннор Оссовски сказал: «Мы уверены, что информация от рыболова (который поймал рыбу) точна, и рыба, на самом деле, была
пойман в реке Неошо. Однако это не означает, что рыба вышла из реки ".

Исследователи изучают плавники рыб в надежде определить, принадлежит ли он виду из другого штата.

«Поскольку большинство популяций этого вида можно отличить друг от друга по образцу плавников рыбы, мы рассматриваем еще один вариант - генетическую идентификацию», - сказал заместитель директора KDWP по исследованиям рыболовства Джефф Кох. «Это скажет нам, произошла ли рыба из существующей популяции в другом штате».

Другая возможность- представители государства заявили, что рыба была сброшена в реку.

Дуг Нигрен, директор отдела рыболовства KDWP, пояснил: «Не исключено, что эта рыба когда-то была чьим-то домашним животным или куплена в зоомагазине, а когда она стала слишком большой, ее просто выпустили в реку.
Эти методы должны позволить нам определить, какой способ интродукции произошел ".

Однако официальные лица не исключают, что рыба попала в Канзас естественным путем.

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рыбагарские аллигаторы
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