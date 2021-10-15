Прекрасные открытки для сельчанок во Всемирный день сельских женщин 15 октября и душевные слова восхищения героиням

Не предала ты Землю-мать
И долю сельскую простую,
Не захотела променять
На жизнь в удобствах городскую.
Ведь счастья больше в жизни нет,
Чем жить в гармонии с природой.
Таким был создан человек,
А не убийцей кислорода.
Так пусть же в дом твой никогда
Беда и грусть не постучаться.
Пусть не старят тебя года
И счастье будет улыбаться!
Сельские женщины — самые смелые,
Добрые мудрые и умелые.
Вам пожелаем здоровья и сил,
Чтоб каждый день добро Вам приносил.
С Днем сельских женщин поздравляю!
Тебя природа всюду окружает,
Пускай прекрасно будет все,
И процветает пусть твое село.
Пускай ничто не огорчает, Все блага мира согревают. И будет рядышком пускай семья, Не оставляя в жизни никогда.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru