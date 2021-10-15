Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Прекрасные открытки для сельчанок во Всемирный день сельских женщин 15 октября и душевные слова восхищения героиням

12:15:3110/15/2021
0

Международный день сельских женщин, отмечаемый ежегодно 15 октября, призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд.

Всемирный день сельских женщин

Не предала ты Землю-мать
И долю сельскую простую,
Не захотела променять
На жизнь в удобствах городскую.

Ведь счастья больше в жизни нет,
Чем жить в гармонии с природой.
Таким был создан человек,
А не убийцей кислорода.

Так пусть же в дом твой никогда
Беда и грусть не постучаться.
Пусть не старят тебя года
И счастье будет улыбаться!

Всемирный день сельских женщин

Сельские женщины — самые смелые,
Добрые мудрые и умелые.
Вам пожелаем здоровья и сил,
Чтоб каждый день добро Вам приносил.

Всемирный день сельских женщин

С Днем сельских женщин поздравляю!
Тебя природа всюду окружает,
Пускай прекрасно будет все,
И процветает пусть твое село.

Пускай ничто не огорчает, Все блага мира согревают. И будет рядышком пускай семья, Не оставляя в жизни никогда.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВсемирный день сельских женщин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прекрасные открытки для сельчанок во Всемирный день сельских женщин 15 октября и душевные слова восхищения героиням
12:15:31 10/15/2021
Прекрасные открытки для сельчанок во Всемирный день сельских женщин 15 октября и душевные слова восхищения героиням
БердскПогода в Бердске 15 октября 2021: солнечная и теплая погода прогнозируется в последний рабочий день
11:30:34 10/14/2021
Погода в Бердске 15 октября 2021: солнечная и теплая погода прогнозируется в последний рабочий день
Какой сегодня церковный праздник 15 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:34 10/14/2021
Какой сегодня церковный праздник 15 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
17 вопросов, которые стоит задать риэлтору при покупке первого дома
10:30:51 10/14/2021
17 вопросов, которые стоит задать риэлтору при покупке первого дома
Страдающие ожирением свиньи проливают свет на человеческое ожирение
10:00:26 10/14/2021
Страдающие ожирением свиньи проливают свет на человеческое ожирение
Facebook будет относиться к журналистам и активистам как к общественным деятелям, чтобы ограничить притеснения и издевательства.
9:30:06 10/14/2021
Facebook будет относиться к журналистам и активистам как к общественным деятелям, чтобы ограничить притеснения и издевательства.
Во время пандемии американцы больше пили, курили и меньше занимались спортом: результаты исследования
8:30:01 10/14/2021
Во время пандемии американцы больше пили, курили и меньше занимались спортом: результаты исследования
Мужчина-Козерог: любовь и особенности личности, согласно астрологии
8:00:38 10/14/2021
Мужчина-Козерог: любовь и особенности личности, согласно астрологии
Календарь вакцинации по знакам зодиака в октябре, ноябре и декабре 2021 года по лунному календарю
4:00:34 10/14/2021
Календарь вакцинации по знакам зодиака в октябре, ноябре и декабре 2021 года по лунному календарю
Как использовать силу Кровавой Луны 20 октября 2021 года в Полнолуние Охотника: два лучших ритуала на богатство
4:00:22 10/14/2021
Как использовать силу Кровавой Луны 20 октября 2021 года в Полнолуние Охотника: два лучших ритуала на богатство