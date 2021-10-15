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15 октября - Международный день белой трости: добрые слова всем, кто слышит тишину

12:45:1910/15/2021
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Белая трость - отличительный знак незрячих людей.

Международный день белой трости

Истоки знака, обозначающего слепоту, - белой трости, уходят в начало 20-го столетия, к 1921-му году. История связана с британцем Джеймсом Биггсом, молодым профессиональным фотографом, который проживал в небольшом городке Британии Бристоле, потерявший в результате несчастного случая способность видеть. Несомненно, молодому человеку необходимо было приспосабливаться к условиям новой жизни, и он начинает обучаться самостоятельному хождению по городским улицам при помощи трости. В скором времени Джеймс осознал, что его трость черного цвета не привлекает внимание ни прохожих, ни водителей. По этой причине он принял решение перекрасить свою трость в белый цвет, таким образом, сделав ее заметной.

Международный день белой трости

Ты сердцем видишь доброту,
Руками ты читаешь звуки,
Умеешь слышать тишину,
В пространстве двигаясь по звукам.

Всемирный день проблемы этой,
Мы отмечаем на планете,
Чтоб каждый помнил, не забыл,
И каждый час, ты жизнь ценил.

Международный день белой трости

Мы видим яркий мир вокруг,
Мы ходим без опаски.
А вы задумывались — вдруг
Померкнут эти краски?

Как жить, когда вокруг темно,
Ходить, не видя где ты,
Мы можем, мы должны помочь
Тем, кто не видит света!

Быть просто рядом, поддержать Или плечо подставить. Давайте ближним помогать И мир добрее станет.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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