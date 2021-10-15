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Как подготовить стеклянную, пластиковую, полиэтиленовую теплицы к зимовке

4:00:0710/15/2021,София Мальцева
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Удалите слой старой почвы, заменив его на новый, при этом рекомендуется приобрести специальный грунт для теплиц.

Перед подготовкой теплицы к зиме необходимо очистить помещение теплицы от лишнего / Фото: Pixabay.com

С приближением морозов, опытные огородники и простые любители знают — что для получения весной хорошего урожая, нужно как следует подготовиться к морозам. Чаще всего подготовительные работы в теплицах проводятся в октябре, когда температура воздуха и почвы постепенно снижается. Для этого мы собрали полезные советы — как следует правильно приготовить свою теплицу к зимовке.

Для начала необходимо очистить помещение теплицы от лишнего: убрать ящики, полки, шланги и остальное. Продезинфицировать весь инвентарь, высушить и спрятать на зиму в закрытое помещение.

Следующий шаг – убрать ботву. Здоровую ботву заложите в компост, а больные остатки вынесите и закопайте подальше от участка. Хорошо вымойте внутреннюю поверхность теплицы, просушите и обработайте тем же дезинфицирующим раствором, которым обрабатывали наружную часть.

Теперь перейдем к тщательной дезинфекции теплицы. Для этого возьмите серную дымовую шашку Климат. Ее применение уничтожит возбудителей болезни, бактериальные инфекции, грибки, плесень, вредных насекомых, клещей в пустых подвалах, парниках, а также поможет отпугнуть мышей и крыс.

Если каркас теплицы сделан из некрашеного металла, применять серу нельзя через коррозионные процессы. В этом случае можно использовать растворы на основе хлорной или гашеной извести.

Удалите слой старой почвы, заменив его на новый, при этом рекомендуется приобрести специальный грунт для теплиц. Хотя есть и бюджетный вариант — просто возьмите почву со своего огорода. При этом не стоит брать почву, на которой в этом году уже что-то росло. Не забудьте пополнить слой плодородной свежим грунтом. Также не стоит забывать про дезинфекцию в парнике. Для этого можно сделать опрыскивание почвы 10% известково-хлорным раствором, или обработать известью в сухом виде.

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