15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди – слова заботы и милые картинки для всех, кто ценит свое здоровье – они уникально

Призрак болезни
Над миром витает,
Жизнь чья-то в рулетку,
Со смертью играет.
Не спросит рак чина
И званий твоих,
Здоровых людей
Превращая в больных.
Борьба против рака
Идет ежедневно,
Каждый пусть помнит,
Здесь главное — время.
В день борьбы с раком
Скажу вам с любовью —
Люди, свое берегите здоровье!
***
Весь мир давно борьбу ведет
С болезнью страшной и опасной,
Пусть исцеление придет
Ко всем, кто так желает страстно.
Отступит страшный пусть недуг
И жизнь наполнится пусть светом,
Здоровье в жизни пусть войдет
И тьма пусть сменится рассветом.
Рак уносит жизни миллионов,
Забирает даже он детей,
Страшным ядом отравляет,
Делает людей слабей.
В этот день, давай напомним,
Миру, обществу, себе,
Что сумеем дать отпор мы,
Не дадим прийти беде!
Что сумеем, что поможем, Тем, кто выстоять не смог, Победим болезнь мы вместе, И не пустим на порог!
***
Желаем крепкого здоровья,
Быть сильными и не сдаваться,
Всегда идти вперед, бороться,
И с доброй мыслью просыпаться.
Стихи: pozdravok.ru
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