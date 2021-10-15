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С Днем маммографии чудесные поздравления каждой женщина и девушке 15 октября

1:45:3110/15/2021
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Маммография - что это за процедура? Это исследование молочных желёз на предмет диагностики онкологических и других заболеваний женской груди.

День маммографии

С днем медработника прими
Поздравления мои.
Счастья, радости, здоровья,
И пусть будут дни твои
Переполнены любовью,
Нежностью, семьи теплом.
Ты надежду и здоровье
Даришь нам своим трудом!

***

Слово маммолог интересно,
Не происходит ли от «мам»?
Святое дело, как известно,
Дарить здоровье женщинам,
С днём медика, будь счастлив ты,
Богатым будь, и не скучай,
И наших женщин дорогих
Диагнозом не огорчай.

День маммографии

Слово маммолог интересно,
Не происходит ли от «мам»?
Святое дело, как известно,
Дарить здоровье женщинам,
С днем медработника прими
Поздравления мои.
Счастья, радости, здоровья,
И пусть будут дни твои.

***

Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова,
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа – надеждою полна,
Пусть все те, кого вы излечили,
Вас не забывают никогда,
Чтобы вы довольны жизнью были
Улыбайтесь чаще, господа!


Стихи: pozdravkin.com
Изображения: Pixabay Изображения: Pixabay

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