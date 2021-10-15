С Днем маммографии чудесные поздравления каждой женщина и девушке 15 октября

С днем медработника прими
Поздравления мои.
Счастья, радости, здоровья,
И пусть будут дни твои
Переполнены любовью,
Нежностью, семьи теплом.
Ты надежду и здоровье
Даришь нам своим трудом!
***
Слово маммолог интересно,
Не происходит ли от «мам»?
Святое дело, как известно,
Дарить здоровье женщинам,
С днём медика, будь счастлив ты,
Богатым будь, и не скучай,
И наших женщин дорогих
Диагнозом не огорчай.
Слово маммолог интересно,
Не происходит ли от «мам»?
Святое дело, как известно,
Дарить здоровье женщинам,
С днем медработника прими
Поздравления мои.
Счастья, радости, здоровья,
И пусть будут дни твои.
***
Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова,
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа – надеждою полна,
Пусть все те, кого вы излечили,
Вас не забывают никогда,
Чтобы вы довольны жизнью были
Улыбайтесь чаще, господа!
Стихи: pozdravkin.com
Изображения: Pixabay Изображения: Pixabay