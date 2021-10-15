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Чего никогда нельзя делать верующему на день Апостола от 70-ти Дионисия 16 октября: и важное дело для каждого

4:30:3810/15/2021
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В какой-то момент, находясь в Париже, он вместе со своими учениками попал под стражу у гонителей христиан

Когда он вернулся в Афины, он услышал проповедь апостола Павла, после которой поверил в Господа / Фото: Pixabay.com

Он родился в 1 веке нашей эры, а именно через 9 лет после рождества Христова, в городе Афины и прожил годы правления императора Домициана. Изначально он был язычником и благодаря своему высшему образованию был членом Верховного суда “Ареопаг” в Афинах

Согласно преданию, святой Дионисий отправился в Гелиополис, Египет, и его путешествие совпало с распятием Христа. В Страстную пятницу во время распятия.

Когда он вернулся в Афины, он услышал проповедь апостола Павла на холме Ареопага, который также упоминал о чудесных явлениях в день распятия Господа. Святой Дионисий сразу же убедился в правильности христианства и был крещен вместе со своей семьей.

По Преданию, когда святому сообщили, что Божия Матерь живет в Иерусалиме, он поехал навестить ее, поскольку желал познакомиться.

В Афинах его христианская деятельность быстро стала известна, и вскоре он был рукоположен в сан епископа Афинского. Известно, что Апостол Дионисий много путешествовал по многим местам, где его главной заботой было распространение христианства и толкование Священных Писаний.

В какой-то момент, находясь в Париже, он вместе со своими учениками Рустиком и Элеутерием были попал под стражу у гонителей христиан. Его вместе со своими учениками обезглавили.

Память святого Апостола от 70-ти Дионисия отмечается в церкви 16 октября. В этот праздник, как и в любой другой церковный праздник не следует работать. Хотя, он не относится к великим двунадесятым дням, поэтому греховным не будет, если вам нужно потрудиться. Также в этот день не следует ругаться с родными, сквернословить, совершать любые грехи.

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историяхристианствопраздникиАпостол от 70- ти Дионисий
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