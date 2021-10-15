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Три двойки в новом 2022 году: пророчества ясновидцев на год для России и других стран (Мессинг, Ванга, Нострадамус)

5:00:5010/15/2021,София Мальцева
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Известные предсказатели: Мессинг, Ванга и Нострадамус — не теряют своего авторитета среди людей, поскольку не раз их пророчества сбывались.

Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова) / Фото:Placepic.ru

Цифра 2 в нумерологии означает почти всегда мягкий, тактичный, дипломатичный, всепрощающий и неконфликтный. Этот символ легко может восприниматься как слабый и бессильный. Но если 2 подвергается атаке, даже обремененный сокрушительным весом, его гибкая природа позволяет ему быстро отражать любой удар. Это только одна цифра, но в 2022 году целых три двойки, которые, складываясь, дают определенную последовательность.

Комбинация чисел из двоек — укрепляет личные взаимоотношения. Устанавливает компромисс. Настраивает на гармонию и привязанность.

Таким образом, в 2022 предстоит провести необычное исследование. Открыть тайну. Найти истину, которую уже давно забыли.

Поэтому так много существует предсказаний на новый 2022 год. Каждое предсказание как бы открывает завесу перед тем, что ждет нас в этом неизвестности.

Известные предсказатели: Мессинг, Ванга и Нострадамус — не теряют своего авторитета среди людей, поскольку не раз их пророчества сбывались.

Предсказание Нострадамуса на 2022 год

Настоящее имя предсказателя — Мишель де Ностредам, Нострадамус (родился 14 декабря 1503 года – умер 2 июля 1566 года), был известным французским врачом, каббалистом и фармацевтом.

Северная и Южная Корея объединятся, а лидер Ким Чен Ын будет свергнут с престола и вынужден будет искать убежища в России. Он считается более жестким диктатором, чем его отец, и его семья правит Северной Кореей в течение 65 лет.

В 2022 году солнечная технология сможет покрыть потребности значительной части мировой экономики. Это поможет противостоять растущим затратам на электроэнергию и последствиям изменения климата.

Предсказание Ванги на 2022 год

Ее настоящее имя Вангелия Пандева Гуштерова, и она жила между 1911 и 1996 годами. В 12 лет Ванга, когда возвращалась с двоюродными сёстрами домой, потеряла зрение из-за урагана. Баба Ванга умерла в 1996 году в возрасте 85 лет.

Смертельный вирус, который обнаружат в ледник, будет распространяться очень быстро, приводя к гибели животных и людей.

Возникнет нехватка воды, потому что загрязнение достигнет огромного уровня, и питьевую воду станет трудно отыскать.

Мы, наконец, встретимся с инопланетянами, но при не лучших условиях. Инопланетные корабли нападут на Землю, будут бомбить города и брать людей в плен

Человечество будет страдать от голода. Все из-за резкого изменения климата.

В 2022 году будет зафиксирована самая страшная засуха в США. У людей возникнут проблемы с урожаем.

Предсказание Вольфа Мессинга на 2022 год

Родился Вольф Григорьевич Гершкович (Мессинг) 10 сентября 1899 года в небольшом польском городке Гура-Кальвария, недалеко от Варшавы. Еврейская семья Вольфа была очень большой и бедной.

2022 год для жителей России будет не самым легким: внешнеполитические конфликты, эпидемия, о которой мы узнали. Хотя, к концу года наметится улучшение обстановки. Должны решиться вопросы социальной сферы, здравоохранения, а люди станут чувствовать себя увереннее. Также намечается смена власти.

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