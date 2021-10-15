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Можно ли на выходные 16 и 17 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

7:00:2710/15/2021,София Мальцева
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И в доме работа на выходные найдется. Пора квасить капусту на долгую холодную зиму. Витамины на столе в это время — не помешают.

Погода подсказывает, что  это идеальное время для уборки на огороде / Фото: Pixabay.com

16 и 17 октября синоптики прогнозируют теплую солнечную погоду. И это хороший повод, чтобы привести свой огород в порядок, высадить озимые сорта чеснока и лука, а также засолить как можно больше капусты, пока не наступили серьезные холода.

Для того чтобы ваш озимый чеснок и лук взошел, необходимо его правильно посадить. Сделать это вовремя и следовать всем правилам. Если не соблюдать все правила посадки, культура просто замерзнет и не взойдет. А если высадить его раньше времени, то чеснок может развернуться.

16 октября — подходящее время для этого. Он благоприятен как по лунному календарю, так и по погоде. После выходных холода могут вернуться “насовсем”. И тогда будет поздно. Также по Лунному календарю — Благоприятные дни для посадки озимого чеснока в октябре: 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27.

Если с огородом разобрались, то уборку проводить в этот день — не лучшее время по лунному календарю. Но погода подсказывает, что день подходит, чтобы помыть окна или теплицы на огороде. Очистить все от мусора, убрать старые растения, и обезвредить от микробов почву.

И в доме работа на выходные найдется. Пора квасить капусту на долгую холодную зиму. Витамины на столе в это время — не помешают.

По лунному календарю, наиболее благоприятными днями для засолки овощей в октябре: 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31 числа.

После того как провели весь процесс приготовления: нашинковали, добавили соль и другие овощи, разложите ее по банкам, не сильно утрамбовывая, добавьте рассол, закройте пластмассовой крышкой и уберите в холодильник или холодный подвал.

Квашеная капуста пригодится для салатов, первых и вторых блюд, а рассол как лекарство после праздничных дней.

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