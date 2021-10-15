В Новосибирской области начали действовать штрафы до 500 тыс. рублей за отказ от обязательной вакцинации

С середины октября в Новосибирск ой области введены штрафы от 50 до 500 тысяч рублей за нарушение требований об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в Минпромторге региона.
Стоит отметить, что меру по защите от распространения коронавируса ввели в регионе с 12 октября, которая распространяется на отдельные категории граждан. В первую очередь вакцинацию обязаны пройти работники сферы услуг — это сфера торговли, банковского сектора и коммунального хозяйства. Также прививка должна быть сделана у государственных служащих. Работники этих сфер должны быть вакцинированы до 21 декабря 2021 года.
Однако для особо протестующих местные власти установили штрафную систему. За отказ от вакцинации по статье 6.3 КоАП индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Как добавили в ведомстве, если сотрудник отказывается от вакцинации, то работодатель спокойно может отстранить его или перевести на дистант.
Напомним, 14 октября в России зафиксирован рекордный рост заражений коронавирусом и максимальный показатель смертности с начала пандемии.