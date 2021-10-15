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Кровавое Полнолуние Охотника в октябре 2021 года: несколько особенностей полнолунных суток и два сильных ритуала на деньги и удачу

12:00:2210/15/2021
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Уже в этом месяце наступит редкое событие — Кровавое Полнолуние Охотника. Такое название оно имеет неспроста.

Полнолуние считается самым благоприятным временем для проведения ритуалов. Pixabay.com
Полнолуние считается самым благоприятным временем для проведения ритуалов. Pixabay.com

Эксперты советуют проводить ритуалы, обряды и заговоры в дни полной луны. Считается, что это самое подходящее для этого время. Ближайшее полнолуние будет совсем скоро — 20 октября.

Почему этот день называется Кровавым Полнолунием Охотника?

Этот период имеет такое название из-за благоприятного времени для любителей охоты. 20 октября стоит заняться выслеживанием диких зверей. Результат не обидит. Кровавое же это полнолуние из-за цветов увядания. Листья растений приобретают кровавые оттенки.

Два сильных ритуала на этот день.

Чтобы провести ритуал на привлечение денежных средств в свою жизнь, нужно взять стакан, налить в него воды до краев и бросить несколько монет на дно. В идеале монеты должны быть серебряными. Стакан с водой нужно поставить на подоконник, который будет освящен полной луной. Стакан нужно оставить до утра. На следующий день же необходимо выпить воду и положить монеты в свой кошелек. Тратить их категорически запрещено до следующего ноябрьского полнолуния. Результат не заставит себя долго ждать.

Для привлечения удачи нужно заранее подготовить церковную свечу, листок и ручку. Когда придет полночь, необходимо написать на листке все беды, что вас преследуют. После этого нужно начать сжигать листок и, смотря на луну, шептать следующее:

— Проблемы мои сгорают и на листке, и в жизни.

Отметим, что проводить ритуалы, заговоры и обряды можно не только в полнолуние. Да, это время является самым эффективным, но, согласно лунному календарю, есть еще множество дат, подходящих для этого.

Напомним, что сегодня, 15 октября, отмечается церковный праздник. Узнать о нем вы сможете в нашем материале.

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октябрьполнолуниеритуалы
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