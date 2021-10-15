Кровавое Полнолуние Охотника в октябре 2021 года: несколько особенностей полнолунных суток и два сильных ритуала на деньги и удачу

Эксперты советуют проводить ритуалы, обряды и заговоры в дни полной луны. Считается, что это самое подходящее для этого время. Ближайшее полнолуние будет совсем скоро — 20 октября.
Почему этот день называется Кровавым Полнолунием Охотника?
Этот период имеет такое название из-за благоприятного времени для любителей охоты. 20 октября стоит заняться выслеживанием диких зверей. Результат не обидит. Кровавое же это полнолуние из-за цветов увядания. Листья растений приобретают кровавые оттенки.
Два сильных ритуала на этот день.
Чтобы провести ритуал на привлечение денежных средств в свою жизнь, нужно взять стакан, налить в него воды до краев и бросить несколько монет на дно. В идеале монеты должны быть серебряными. Стакан с водой нужно поставить на подоконник, который будет освящен полной луной. Стакан нужно оставить до утра. На следующий день же необходимо выпить воду и положить монеты в свой кошелек. Тратить их категорически запрещено до следующего ноябрьского полнолуния. Результат не заставит себя долго ждать.
Для привлечения удачи нужно заранее подготовить церковную свечу, листок и ручку. Когда придет полночь, необходимо написать на листке все беды, что вас преследуют. После этого нужно начать сжигать листок и, смотря на луну, шептать следующее:
— Проблемы мои сгорают и на листке, и в жизни.
Отметим, что проводить ритуалы, заговоры и обряды можно не только в полнолуние. Да, это время является самым эффективным, но, согласно лунному календарю, есть еще множество дат, подходящих для этого.
Напомним, что сегодня, 15 октября, отмечается церковный праздник. Узнать о нем вы сможете в нашем материале.