В Москве 9 ресторанов впервые стали обладателями звезд "Мишлен" в России

В ресторанном бизнесе России случился прорыв. Москва теперь первый и единственный город в России и СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". Церемония награждения проходила 14 октября в концертном зале "Зарядье". Счастливыми обладателями двух звезд объявили рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden.
Также добавим, одну звезду "Мишлен" получили еще семь заведений - рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" попали 69 столичных ресторанов и кафе.
На церемонии награждения присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин, который заявил, что данная награда является большой моральной поддержкой для столичного гостевой отрасли в сегодняшнее непростое время.
Он поблагодарил инспекторов "Мишлен" за проявленное внимание к городу с потрясающими ресторанами. Политик подчеркнул, что такая поддержка просто необходима ресторанному бизнесу после пандемии и в период постоянных ограничений.
Напомним, гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым является качество кухни.
Высшая оценка "Мишлен" - три звезды.