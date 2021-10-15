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Как привязать к себе достаток: простой, но чрезвычайно эффективный ритуал

1:00:2410/15/2021
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Самые лучшие ритуалы на достаток проводятся в период полной луны. Это связано с мощной энергетикой полнолуний.

Самые эффективные ритуалы проводятся именно в период полной луны. Pixabay.com
Самые эффективные ритуалы проводятся именно в период полной луны. Pixabay.com

В октябре 2021 года полнолуние наступит уже совсем скоро — 20 октября. Считается, что периоды полной луны по-настоящему волшебны и сильны энергетикой. Это объясняется тем, что в полнолуния лучше всего проводить обряды, ритуалы и заговоры. Также в это время эффективны загадывания заветных желаний.

Какой ритуал выбрать для 20 октября?

Лучше и эффективнее всего выбрать ритуал на привлечение денежных средств. Он крайне прост. Его сможет провести абсолютно любой. Необходимо взять стакан, набрать в него воды и положить на дно несколько монет. Лучше всего если монеты будут состоять из серебра. Полный стакан нужно поставить на подоконник, чтобы свет полной луны смог осветить воду. Считается, что вода впитает в себя лунную энергию.

На утро воду нужно выпить. Монеты же необходимо положить в свой кошелек. Их категорически запрещено тратить до следующего полнолуния, которое пройдет 19 ноября. Результат не заставит себя долго ждать.

Отметим, что ритуалы, обряды и заговоры можно проводить и в другие дни лунного календаря. Например, лунная энергетика очень сильна в новолуния. При этом стоит помнить, что именно полнолуние является самым благоприятным для этого периодом.

Напомним, что сегодня, 15 октября, отмечается множество праздников: как в мире, так и в России. В нашем материале вы сможете узнать о всех важных датах.

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октябрьритуалполнолуние
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