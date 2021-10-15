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«Спутник Лайт»: Побочные эффекты после ревакцинации, можно ли ставить ее дважды

3:41:3710/15/2021,Мария Родченкова
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Sputnik Light - однократная вакцина против COVID-19, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Sputnik Light - однократная вакцина против COVID-19. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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“Спутник Лайт” одна из четырех основных вакцин, которые в обращении в нашей стране. О том, какие у нее есть “побочки”, можно ли ее ставить несколько раз - в нашем материале.

Sputnik Light - однократная вакцина против COVID-19, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она состоит из первой дозы вакцины Sputnik V, созданной на основе вектора Ad26. Как отмечают создатели, эта версия идеально подходит для районов с острыми вспышками, позволяя быстро вакцинировать большее количество людей. Препарат также будет использоваться в качестве третьей (бустерной) дозы для тех, кто получил Sputnik V не менее 6 месяцев назад; помимо этого им прививают уже переболевших, у которых пока еще есть свой иммунитет.

По словам специалистов, ревакцинация “Лайтом” значительно усиливает иммунную систему организма и может защищать от коронавирусной инфекции еще полгода:
- Дополнительное бустирование вторым компонентом "Спутника V" поднимает уровень протективных антител и довольно-таки значительно. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только "Спутником Лайт". И, соответственно, это диапазон наиболее часто встречающийся после шести месяцев использования "Спутника V", поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", - сказал Тасс глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом у однокомпонентного препарата также могут возникать побочные эффекты, но зачастую они менее выражены. Среди них выделяют болезненность в месте введения инъекции, покраснение, увеличение температуры, слабость, вялость, повышенную утомляемость, снижение аппетита, головные боли, головокружение и т.д. Чаще всего люди легко переносят процедуру как в первый, так и во второй раз.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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