Алексей Венедиктов опубликовал фото предполагаемой дочери Путина

14 октября журналист радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал фото в своем инстаграм, где изображена предположительная дочь Владимира Путина. Президент РФ не дает сведений о своей семье и близких, а его дочери почти не появляются на публике.
Алексей указал, что это Мария Воронцова, которая является старшим ребенком главы государства. Фотография была сделана в Петербурге во время выступления на Женском форуме. Однако многие относятся к такому предположению скептически и не верят в такую информацию. Многие пользователи отмечают, что глава РФ не признал ее своим ребенком. Другие говорят, что она ему «не родная».
Комментаторы увидели сходство Марии Воронцовой со своей матерью Людмилой Путиной, которая работает в сфере медицины. По неподтвержденным данным, она имеет долю в предприятии «Номеко». Компания трудится над проектом, предполагающим формирование центра ядерной медицины.