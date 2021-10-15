Разбилось зеркало: приметы, можно ли смотреться в осколки и что делать с зеркалом

Вокруг зеркал существует множество примет, они издавна применяются во время гаданий и магических ритуалов. О том, чем лит разбитое зеркало, можно ли в него смотреть и что делать с осколками - в нашем материале.
Зеркала практически на протяжении всей истории считались предметами магическими, мистическими, которые разделяют между собой два мира, мир живых и мир духов. Поэтому для многих народов они имели огромную важность, а если же с зеркалом что-то случалось, оно разбивалось - это было (и есть) очень плохой приметой, которая сулит несчастье, хаос, беспорядок.
Этот миф начался с древних римлян. Они верили, что если разбивается зеркало, человека ждет череда неудач на семь лет - именно столько ей нужно, чтобы полностью обновиться.
Другие народы считали, что зеркала на самом деле были устройствами Богов. Разбитое зеркало разозлило бы их, за что те затем замучили бы человека, который в последний раз в ней отражался. В любом случае считается, что разбитие зеркала принесет вам массу несчастий. Правда это можно прекратить некоторыми действиями:
- Как можно скорее бросьте соль через левое плечо! Говорят, что вы бросаете соль прямо в дьявола, который там прячется.
- Как только зеркало разбилось, покрутитесь вокруг себя три раза против часовой стрелки.
- Измельчите осколки зеркала в мелкий порошок. Это мешает вам видеть свое отражение в разбитых осколках. Однако нужно быть предельно осторожным! Собирать их следует аккуратно с закрытыми глазами, чтобы не увидеть себя ни в одном кусочке. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, так как в процессе можно пораниться.
- Закопайте осколки очень глубоко в землю, чтобы духи не могли их найти. Лучше всего делать это ночью, чтобы ваше отражение не могло быть запечатлено на осколках. Возьмите с собой друга, если боитесь темноты и опасайтесь лунного света.
По поводу того, можно ли смотреть в разбитое стекло, есть много примет. Самое простое - это принесет несчастье. Еще люди верят, что так можно расколоть свою душу, нарушить ее целостность, что едва ли приведет к хорошим последствиям. Также разбитое зеркало как бы выпускает наружу весь негатив, который может в нем скапливаться. Некоторые верят, что отражение - это не просто зеркальное отражение света. Считается, что на той стороне есть настоящая сущность, двойник. Во чтобы человек не верил, но положительных примет по поводу разбитых зеркал пока нет.
Если все-таки зеркало разбилось, его нужно аккуратно собрать, чтобы не смотреть в него, затем выбросить или закопать.