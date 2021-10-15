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В Бердске раскрыта тайна исчезновении егеря Сергея Чумака в бурлящей реке Мильтюш: Рыбака искали на вертолете, но нашли термос и сапоги

5:53:2710/15/2021,Алина Бурова
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Инцидент произошел полгода назад. Материал перерегистрировали для принятия решения в рамках ст. 144, 145 УПК РФ.

Правоохранители заявили, что розыскное дело не заводилось, в связи с тем, что мужчина утонул при очевидных обстоятельствах. Фото: Предоставлено супругой/«Курьер.Среда»

В главном управлении МВД России по Новосибирской области разъяснили, есть ли криминальный след в истории пропажи Сергея Чумака.

Напомним, что 59-летний Сергей Чумак пропал 16 апреля 2021 года после сплава по реке Мильтюш со своими товарищами. Мужчины плыли в Бурмистрово на алюминиевой лодке, но в результате сильного течения, она перевернулась. Односельчанам чудом удалось выжить, однако Чумака унесла сильная река. Односельчане проводили поиски пропавшего. На место выезжали спасатели, однако результатов это не принесло.

Как заверили «Курьер.Среда» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, происшествие случилось в 13:00 на повороте реки, в двух километрах от деревни Бурмистрово, Искитимского района. Лодка, на которой справлялись мужчины, была самодельной и 4-х местной. Мотора на ней не было. Следов возможного совершенного преступления не обнаружено.

- В связи с тем, что мужчина утонул при очевидных обстоятельствах, то в соответствии с положением об организации розыскной работы, розыскное дело не заводилось. При этом составлены опознавательные карты, которые были направлены в ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области для использования при дальнейших розыскных мероприятий,- отметили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также стало известно, что с 17 апреля по 20 мая поисковые мероприятия проводились по заявке МО МВД России «Искитимский» сотрудниками «Аварийно-спасательной службой Новосибирской области». 3 сентября 2021 года сотрудниками Росгвардии по Новосибирской области совместно с сотрудниками МО МВД России «Искитимский», проведены поисковые мероприятия на местности с применением вертолета, обследованы акватория реки Мильтюш, акватория Обского водохранилища, в том числе прибрежные зоны Искитимского района, Бердска, Ордынского района и Новосибирского района.

- В реке обнаружены вещи принадлежащие пропавшему: сапоги, термос и ружье. До настоящего времени пропавший без вести не обнаружен. Также сообщаю, что 22.04.2021 материал был перерегистрирован для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в рамках ст. 144, 145 УПК РФ. На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 151 УПК РФ, ст. 145 УПК РФ, 23 апреля материалы переданы в следственный отдел по Искитимскому району СУ СК РФ по Новосибирской области, для принятия решения,- заявила и.о. начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.

Таким образом, до сих пор вопрос о проведении дальнейших поисков Сергея Чумака остается неясным. Супруга Сергея Ольга не перестает надеяться, что Сергея когда-нибудь найдется. Отметим, что мужчина некоторое время работал егерем Бердского охотообщества, а также лесником бердского лесхоза.

«Курьер.Среда» будет следить за развитием событий.

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